Oroscopo domani 29 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): rimandare un progetto



Oroscopo domani Gemelli sabato 29 maggio 2021

Mercurio nel vostro segno fino al 22 giugno sarà in modo retrogrado e potreste avvertire l’esigenza di fermarvi. Ed effettivamente se in cantiere avete un progetto la cosa migliore sarebbe rimandare alla data di cui sopra. Nel caso non fosse possibile mettete in conto che le cose progrediranno lentamente.

Già da oggi, inoltre, fate attenzione a non riporre la massima fiducia in ciò che vi dicono gli altri e tenete presente, inoltre, che potreste interpretare una frase in modo completamente sbagliato.

Oroscopo domani Gemelli di oggi sabato 29 maggio: amore

In coppia: parlerete di progetti a due ma rispetto al passato, soltanto di quelli davvero fattibili!

Soli: incontro con bella persona, sarete affascinati e darete il via a una romantica storia.

Oroscopo domani 29 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): le energie non sono al top

Oroscopo domani Bilancia di sabato 29 maggio: umore

La dissonanza Luna-Marte vi rende estremamente emotivi per cui prima di esprimervi, riflettete. In caso contrario aspettatevi delle discussioni, totale fermezza e inflessibilità da parte di chi avrete di fronte. In generale rimandate conversazioni significative in un altro momento: quando sarete più tranquilli e gli altri meno permalosi.

I passaggi odierni indicano inoltre che le energie e la motivazione non sono al top: nel lavoro, evitate di mettervi sotto pressione e sovraccaricarvi di compiti.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 29 maggio: amore

In coppia: circola malumore, il dialogo con il partner è un po’ cupo. Non complicate la giornata!

Soli: non è giornata di conquiste: chi vi corteggia non sarà all’altezza delle vostre aspettative.

Oroscopo domani 29 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): riequilibrare le emozioni

Oroscopo domani Acquario di sabato 29 maggio: umore

Mercurio oggi entra in moto retrogrado: fino al 22 giugno potrebbe riaffacciarsi il passato. Contatterete o incontrerete vecchi amici, andrete in un posto in cui non vi recate da tempo, valuterete idee e progetti che avete chiuso in un cassetto. Al contempo, la presenza di Giove in Pesci, ed è una buona notizia, è positiva per le vostre finanze. Cercate di ricordare cos’è accaduto in questo settore nel 2010.

Nel mese di febbraio, quell’anno Giove era congiunto a Venere e l’aspetto potrebbe aver fatto arrivare una somma di denaro. Attualmente potreste avere in cantiere un progetto o un affare da cui trarrete un buon guadagno.

Oroscopo domani Acquario di sabato 29 maggio: amore

In coppia: mettere alcune cose in chiaro avrà il potere di appianare eventuali conflitti.

Soli: un’insolita cautela vi impedirà di correre dietro a una persona che non prova la stessa vostra attrazione.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: occhio prima di esprimere il vostro parere

TORO: prendere le cose con calma

CANCRO: riesaminare un problema

LEONE: tempo di provare cose nuove

VERGINE: utilizzare il vostro potere

SCORPIONE: evitate di reagire con veemenza

SAGITTARIO: mentalmente affaticati

CAPRICORNO: non lasciare nulla al caso

PESCI: approfondire una conoscenza