Oroscopo domani 3 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): ostacoli reali o immaginari?



Oroscopo domani Gemelli giovedì 3 giugno 2021

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno dovreste chiedervi se gli ostacoli che avete davanti sono reali o immaginari. Potreste avere difficoltà a capirlo poiché il transito distorce la prospettiva. Quando valutate le vostre possibilità dovete essere assolutamente realistici e, inoltre, potrebbe valere la pena di chiedere un parere a un’altra persona. Potrebbe avere un’opinione più positiva e ciò spingervi comunque a provare.

Con questo aspetto, prima di firmare qualcosa leggete attentamente e più in generale, evitate di rinunciare a ciò che volete veramente per far contenti gli altri.

Oroscopo domani Gemelli di oggi giovedì 3 giugno: amore

In coppia: ipersensibili, un po’ malinconici, avete difficoltà a comunicare con il partner.

Soli: un incontro è possibile ma con la dissonanza Mercurio-Nettuno rischiate di prendere lucciole per lanterne.

Oroscopo domani 3 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una crescita professionale

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 3 giugno: umore

Avete voglia di aprire la strada a nuove amicizie e vi muoverete in questo senso. Al contempo siete particolarmente sensibile alle vibrazioni degli altri e ciò farvi capire quali persone è un piacere frequentare e quelle che dovreste evitare. Non è una cosa sbagliata: vi metterete al riparo da qualsiasi futura frustrazione.

Il buon aspetto tra Giove e Venere, inoltre, vi offre il supporto giusto per raggiungere il successo lavorativo. C’è la crescita professionale che stavate aspettando da tempo.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 3 giugno: amore

In coppia: di buonumore, pimpanti, innamorati del partner e pronti, all’occorrenza, a trovare un compromesso.

Soli: affascinanti, romantici, rischiate tuttavia di idealizzare la persona che vi attrae.

Oroscopo domani 3 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): è un momento fortunato

Oroscopo domani Acquario di giovedì 3 giugno: umore

Le dissonanze astrali odierne non vi toccano, si direbbe che viviate su un altro pianeta. E’ pur vero che in questo momento siete molto concentrati su un progetto che, per i vostri gusti, non progredisce abbastanza velocemente. Può essere a causa del contesto attuale oppure una persona, ma è meno probabile, vi mette i bastoni tra le ruote.

Pensate che il tempo stringe e le cose potrebbero mettersi male, il che è falso. Il buon aspetto tra Venere e Giove annuncia un momento fortunato nel lavoro e nelle finanze.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 3 giugno: amore

In coppia: la vostra gioia di vivere oggi toccherà il cuore del partner. Nella relazione c’è passione e leggerezza.

Soli: di buonumore, intraprendenti, avete le carte in regola per affascinare e conquistare!

