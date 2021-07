Oroscopo domani 3 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): parlare con cautela



Oroscopo domani Gemelli sabato 3 luglio 2021

Se vi sentite irrequieti e agitati, iniziare la giornata con un po’ di esercizio fisico avrà il potere di calmarvi e rendere più facile lo svolgimento di ciò che dovete fare. Che si tratti di ginnastica o di una lunga passeggiata, penserete in modo più chiaro ed eviterete decisioni sbagliate.

E quando vi esprimete, siate consapevoli di ciò che dite, pensateci due volte. Dite pure la vostra verità ma senza bruciare, seppure involontariamente, i ponti.

Oroscopo domani Gemelli di oggi sabato 3 luglio: amore

In coppia: voglia di evadere in compagnia della dolce metà. Marte in Leone risveglia la passione…

Soli: un incontro atipico, originale e vi lancerete senza pensarci due volte. Fate bene, non è il momento di esitare.

Oroscopo domani 3 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): è necessario un cambiamento

Oroscopo domani Bilancia di sabato 3 luglio: umore

Pur volendo mantenere la pace ovunque, con la dissonanza Marte-Urano oggi potrebbe essere particolarmente difficile. L’aspetto tende ad accendere gli animi, ad accentuare eventuali tensioni già esistenti nelle relazioni. Se vi sentite ingabbiati – e forse vi ci siete messi da soli – oggi lo sentirete fortemente e capirete che è necessario un cambiamento.

Evitate reazioni impulsive o ribelli ma al contempo siate determinati a concentrarvi sul miglioramento e ad andare avanti.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 3 luglio: amore

In coppia: se il partner fa dei progetti futuri a due, cercate di essere più collaborativi.

Soli: se volete farvi notare, mostrate un po’ di buonumore e accogliete gli altri…

Oroscopo domani 3 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): tensioni nelle relazioni

Oroscopo domani Acquario di sabato 3 luglio: umore

La dissonanza Marte-Urano rende l’atmosfera agitata e inevitabilmente ha un impatto sulle relazioni. L’aspetto, per quanto riguarda il vostro segno, fa emergere eventuali tensioni di fondo ma anziché scatenare drammi cercate di affrontare i problemi con calma.

Il consiglio astrale non è quello di tacere poiché è meglio esprimere eventuali frustrazioni represse ma di chiarire in modo costruttivo. La buona notizia: Venere in Leone indica che è un buon momento per firmare un contratto o trovare un accordo in una negoziazione.

Oroscopo domani Acquario di sabato 3 luglio: amore

In coppia: oggi metterete uno stop a piccoli litigi, seppure seguiti da riconciliazioni, e cercherete di ritrovare la complicità.

Soli: se avete dei dubbi sulla sincerità della persona che vi attrae, anziché rimuginare, ponete una domanda diretta.

