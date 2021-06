Oroscopo domani 30 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): far cambiare idea a una persona



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 30 giugno 2021

Se da parte vostra, parlare con schiettezza non spingerà chi avete di fronte a cambiare idea, dovreste assumere un approccio creativo e giocoso. E’ probabile che sia d’aiuto a vedere le cose in modo diverso, anche se la situazione dovesse essere abbastanza seria. Più in generale oggi potreste reagire fortemente a un avvenimento – non è detto personale ma riguardante la collettività – e discuterne sui social così da raggiungere parecchie persone.

In questo caso, evitate frasi aggressive: quando si inviano delle onde negative è inevitabile che ne arrivino altrettante. Esprimetevi pure ma senza mostrare aggressività.

Oroscopo domani Gemelli di oggi mercoledì 30 giugno: amore

In coppia: la relazione oggi è un po’ complicata, potreste avere difficoltà a comunicare con il partner. Non ne fate un dramma!

Soli: l’eccesso di impazienza vi rende nervosi e non è il massimo se siete in cerca di una storia d’amore.

Oroscopo domani 30 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): il disgelo con un amico

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 30 giugno: umore

Circola aria di conflitto, con un amico un malinteso potrebbe impedire di fare pace e la cosa rattristarvi. Se nei giorni scorsi non avete comunicato, evitando di parlare la situazione non migliorerà. Non è escluso che pur facendo il primo passo, ovvero telefonando, l’altro/a potrebbe non rispondere.

Evitate di prendere troppo a cuore la situazione: entro il fine settimana ci sarà un disgelo e le cose torneranno a posto.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 30 giugno: amore

In coppia: potrebbero esserci delle incomprensioni: si tratterà di trovare le parole giuste e tornerà l’armonia.

Soli: se una persona declinerà un invito, ditevi che è meglio così: sicuramente non vi merita!

Oroscopo domani 30 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): eviterete un errore

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 30 giugno: umore

Avete acceso i motori, siete pronti per il decollo ma sembra ci sia un ritardo. Tranquilli: Mercurio in Gemelli arriva in vostro soccorso e potrebbe esserci un evento positivo sul fronte finanze. Potrebbe trattarsi di un rimborso, un bonus, una somma che aspettate da tempo.

Grazie al vostro atteggiamento realistico, al fatto che sapete difendere bene i vostri interessi, oggi sarete in grado di evitare un errore che avrebbe comportato pesanti conseguenze.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 30 giugno: amore

In coppia: alcuni atteggiamenti del partner vi infastidiranno e oggi vorrete stare un po’ per conto vostro. Vi farà bene.

Soli: un incontro inatteso si rivelerà importantissimo, potrebbe ribaltare in meglio la vostra vita!

