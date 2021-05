Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 30 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): cercate di distrarvi



Oroscopo domani Gemelli domenica 30 maggio 2021

L’assetto astrale di questa domenica vi spinge a cercare un’avventura da vivere con entusiasmo ed è proprio ciò di cui avete bisogno! Dopo diversi giorni carichi di emozioni, sarà d’aiuto a ritrovare un rinnovato e gradito equilibrio. Se non potete uscire dalla zona di comfort, potete pur sempre leggere un libro o guardare un film.

La cosa importante è che riusciate a distrarvi. Nei prossimi giorni, sarete inoltre molto consapevoli della differenza tra i vostri sogni e la realtà.

Oroscopo domani Gemelli di oggi domenica 30 maggio: amore

In coppia: la vostra relazione oggi può essere riassunta in tre parole: stabilità, sicurezza e solidità!

Soli: potreste decidere di avvicinare una persona che incontrate quotidianamente. Vi direte che è un segno del destino!

Oroscopo domani 30 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): divertimento e leggerezza

Oroscopo domani Bilancia di domenica 30 maggio: umore

I pianeti vi invitano al divertimento, alla leggerezza, vi spingono a cercare uno sbocco artistico, immergervi in un progetto creativo o perdervi in un sogno a occhi aperti. Se ad esempio avete un hobby, dedicare la giornata vi farà un gran bene. Il vostro segno ha bisogno di armonia e bellezza e potete trovarle in un bel po’ di settori.

Al contempo, non è escluso che la tendenza odierna sia quella di dare una mano agli altri in modo molto generoso anche se ciò significa sacrificare il vostro tempo.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 30 maggio: amore

In coppia: oggi siete molto esigenti per cui nei confronti del partner cercate di essere più tolleranti.

Soli: è una domenica in cui conquistare è davvero facile: dovete soltanto essere voi stessi!

Oroscopo domani 30 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): confidarvi con una persona

Oroscopo domani Acquario di domenica 30 maggio: umore

La tendenza odierna è quella di fissarvi su una questione che avete trascurato per mancanza di tempo o di voglia. Se qualcosa vi tormenta, parlatene e si svuoterà di qualsiasi carica emotiva. Spesso dire ciò che si ha nel cuore ha delle insospettate virtù, compresa quella di liberarci da emozioni che ci fanno sentire a disagio.

Ciò non vuol dire scaricarle sulla persona con cui vi confidate ma semplicemente condividere i vostri pensieri negativi così da andare oltre.

Oroscopo domani Acquario di domenica 30 maggio: amore

In coppia: più romantici del solito, il desiderio è quello di essere coccolati dal partner. Chiedete e avrete!

Soli: stesso stato d’animo di cui sopra e sarete pronti a lanciarvi anche in un’avventura senza futuro.

