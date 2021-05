Oroscopo domani 31 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): sempre più ambiziosi



Oroscopo domani Gemelli lunedì 31 maggio 2021

E’ una settimana in cui la vostra percezione della realtà potrebbe essere alterata. Le idee che avrete per realizzare ciò che volete potrebbero diventare sempre più ambiziose. Sognerete a occhi aperti qualsiasi tipo di scenario positivo. Con gli attuali aspetti astrali la cosa migliore è essere pratici, realistici.

Puntate pure in alto, certo, ma non troppo in alto poiché alla fine non concludereste nulla. La buona notizia: mercoledì Venere entrerà in Cancro nel vostro settore delle finanze e potrebbe esserci l’entrata di una somma di denaro.

Oroscopo domani Gemelli di oggi lunedì 31 maggio: amore

In coppia: partite in quarta per la minima cosa e il partner potrebbe rimanere sconcertato. Calma…

Soli: Il discorso è più o meno lo stesso: ipersensibili, oggi è meglio evitare nuovi incontri.

Oroscopo domani 31 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): qualche intoppo nelle situazioni

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 31 maggio: umore

E’ un lunedì in cui le attività previste per la giornata potrebbero non andare come da voi immaginato. Potrebbero esserci dei ritardi o degli errori che impediranno alle situazioni di procedere senza intoppi.

Ciò non dovrà rappresentare la spinta a mollare completamente, dovrete soltanto apportare alcune modifiche strategiche o, per ora, seguire semplicemente la corrente. A volte è il destino che ci mette lo zampino: in questa situazione un po’ caotica potrebbe arrivare un’opportunità.

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 31 maggio: amore

In coppia: oggi vedete la relazione in rosa, avrete mille attenzioni per il partner e il dialogo sarà al top.

Soli: in vista c’è un incontro speciale oppure una conversazione farà progredire un flirt.

Oroscopo domani 31 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): preoccupati per una persona cara

Oroscopo domani Acquario di lunedì 31 maggio: umore

La Luna nel vostro segno vi spinge a concentrare l’attenzione sugli obbiettivi personali, i progetti, lo stato d’animo e le esigenze. Non è escluso che alcune conversazioni con persone conosciute in passato – e che avete ritrovato – vi spingano a sperimentare un percorso lavorativo che in precedenza avevate giudicato rischioso. Si rivelerà invece fruttuoso.

Qualche Acquario potrebbe inoltre essere preoccupato per una persona cara che attraversa un momento difficile e, anche se vorreste, non sarete in grado di fare granché per dare un aiuto.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 31 maggio: amore

In coppia: il lavoro potrebbe costringervi a mettere in secondo piano la relazione. Cercate tuttavia di non trascurare il partner.

Soli: presi da altre situazioni, di lavoro o familiari, oggi non avete tempo per pensare agli affari di cuore.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: sviluppare nuove idee

TORO: carte vincenti per il successo

CANCRO: affrontare una conversazione

LEONE: pensare ai vostri sogni

VERGINE: dedicare attenzione a un progetto

SCORPIONE: evitare situazioni complesse

SAGITTARIO: affermare le vostre opinioni

CAPRICORNO: chiedere una mano

PESCI: eludere le responsabilità