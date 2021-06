Oroscopo domani 4 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): rivelare fatti riservati



Oroscopo domani Gemelli venerdì 4 giugno 2021

Anziché affrontare alcune questioni di denaro urgenti, oggi potreste aver voglia di concedervi un acquisto che vi gratifichi, vi regali piacere. Gli astri vi consigliano di gestire qualsiasi situazione finanziaria che richiede attenzione: ad esempio, saldare una fattura scaduta vi eviterà dei problemi.

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno, inoltre, circola un po’ di confusione e sul posto di lavoro non volendo potreste rivelare dei fatti riservati che arriveranno alle orecchie sbagliate. Cautela così da ritrovarvi nei guai.

Oroscopo domani Gemelli di oggi venerdì 4 giugno: amore

In coppia: con il partner, oggi non siete sulla stessa lunghezza d’onda, la comunicazione non è al top.

Soli: riguardo a una storia, prima di saltare alle conclusioni cercate di rallentare, rivedere, riflettere.

Oroscopo domani 4 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): il ruolo di pacieri

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 4 giugno: umore

E’ una giornata in cui potrebbero esserci dei problemi con i familiari o il boss, un superiore e risolverli sarà complicato. Tutti sembrano voler fare a modo loro, poco disposti ad ammettere che stanno sbagliando: è inevitabile che la situazione potrebbe diventare tesa.

Con la dissonanza Marte-Plutone, inoltre, è possibile che sia richiesta la vostra leggendaria diplomazia: potreste trovarvi coinvolti in una lite tra due persone e sarete costretti a svolgere il ruolo di pacieri, così da farle riconciliare.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 4 giugno: amore

In coppia: circolano tensioni ma anziché parlare senza sosta, fate appello alla sensualità e andate oltre.

Soli: vorreste conquistare chi vi attrae ma considerato il tasso di nervosismo non è la giornata ideale.

Oroscopo domani 4 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): riflettere prima di agire

Oroscopo domani Acquario di venerdì 4 giugno: umore

Siete impazienti e nel lavoro potreste avere delle discussioni accese con il boss o i colleghi ma non solo, il programma della giornata sarà sovraccarico di impegni e vi sentirete sotto pressione rischiando di commettere qualche errore. Fate un elenco delle priorità e rimandate ciò che vi sembra meno importante. Cercate di tenere sotto controllo l’impazienza, il mantra odierno è: riflettere prima di agire.

Ciò vi permetterà, passo dopo passo, di ottenere la riuscita. E’ vero che la fortuna aiuta gli audaci ma a patto che ci sia una precisa pianificazione.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 4 giugno: amore

In coppia: la dissonanza Luna-Venere tende a seminare zizzania nella relazione. Il dialogo, oggi, lascia a desiderare.

Soli: non è la giornata ideale per lanciarvi in un’avventura passionale. Sarebbe tempo perso per cui, passate ad altro.

