Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 4 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): il ritorno della chiarezza mentale



Oroscopo domani Gemelli domenica 4 luglio 2021

La dissonanza Mercurio-Nettuno è di nuovo presente, per la terza volta, e il suo ritorno potrebbe coincidere con le vostre incertezze riguardanti la situazione professionale. L’aspetto sarà preciso mercoledì prossimo, giornata in cui la Luna sarà nel vostro segno. Nel lavoro una notizia potrebbe turbarvi ma tenete presente che potrebbe non essere vera…

Al contempo, dopo un periodo di confusione e un senso di smarrimento, la nebbia inizierà a diradarsi e vedrete chiaramente cosa state affrontando e cosa dovete fare per risolvere.

Oroscopo domani Gemelli di oggi domenica 4 luglio: amore

In coppia: in piena evoluzione, la relazione ripartirà su basi nuove. E’ ora di accettare le vostre responsabilità.

Soli: non siete persone che aspettano il grande amore e oggi vi divertirete a flirtare, vi lancerete in una piacevole storiella passeggera.

Oroscopo domani 4 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una maggiore libertà

Oroscopo domani Bilancia di domenica 4 luglio: umore

Negli ultimi giorni i pianeti hanno evidenziato il vostro desiderio di cambiamento emerso già nei primi mesi dell’anno. E’ da un po’ di tempo, dunque, che lo volete. Attualmente siete in una fase in cui farete i primi passi verso una maggiore libertà, quella che vi consentirà di vivere la vita a modo vostro, come meglio credete.

E oggi, la Luna in Toro rappresenta un invito a riflettere sulle vostre esigenze, sui vostri bisogni.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 4 luglio: amore

In coppia: la relazione è solida, affidabile e potete dunque vivere l’amore senza porvi domande.

Soli: un incontro sarà promettente. Potrebbe accadere online oppure nel corso di una serata con gli amici.

Oroscopo domani 4 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la casa è al centro della scena

Oroscopo domani Acquario di domenica 4 luglio: umore

Con la Luna in Toro, la casa è al centro della scena. Che abbiate traslocato di recente o siate sul punto di cambiare abitazione, oppure abbiate in mente di ristrutturare quella in cui vivete, tutto andrà nel verso da voi desiderato.

Non è escluso che inizialmente vi sentirete un po’ disorientati ma si tratterà soltanto di uno stato d’animo temporaneo poiché in seguito il cambiamento vi doterà di una nuova energia. Su un altro piano: la presenza di Venere in Leone potrebbe permettervi di concludere positivamente un accordo, una negoziazione.

Oroscopo domani Acquario di domenica 4 luglio: amore

In coppia: i passaggi odierni potrebbero rendere l’atmosfera elettrica e provocare frequenti battibecchi.

Soli: un/a ex potrebbe tornare alla ribalta ma non è detto che la cosa vi farà piacere. Provate ancora rancore?

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: UNA DOMENICA TRANQUILLA

TORO: PRONTI A PRENDERE L’INIZIATIVA

CANCRO: UNA DIREZIONE DIVERSA

LEONE: UN CAMBIAMENTO INASPETTATO

VERGINE: DUBBI E INCERTEZZE

SCORPIONE: CERCATE DI RILASSARVI

SAGITTARIO: STACCARVI DAL PASSATO

CAPRICORNO: MOSTRARE IL TALENTO

PESCI: VIETATO AGIRE IMPULSIVAMENTE