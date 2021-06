Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 5 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): rivoluzionare le finanze



Oroscopo domani Gemelli sabato 5 giugno 2021

Con la dissonanza Marte-Plutone se non siete soddisfatti di come stanno andando le cose sul fronte delle finanze, potreste essere spinti a rivoluzionare il settore delle finanze ed entrare in azione. Assicuratevi di fare le mosse giuste e tenete presente che anziché cercare di fare tutto da soli, la cosa migliore sarebbe chiedere dei consigli a una persona esperta.

La Luna in Ariete, aiuta inoltre a canalizzare le energie nel settore delle amicizie e divertirvi con gli amici cari.

Oroscopo domani Gemelli di oggi sabato 5 giugno: amore

In coppia: di buonumore, il dialogo è splendido, non ci sono ombre, la comprensione è totale.

Soli: sapete di essere simpatici, attraenti, praticamente irresistibili e conquisterete. La scelta sarà ampia.

Oroscopo domani 5 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un successo professionale

Oroscopo domani Bilancia di sabato 5 giugno: umore

E’ una fase in cui vorreste cimentarvi in qualcosa di inedito oppure migliorare le vostre competenze. In mente potreste avere grandi progetti ma al riguardo tensioni e discussioni con le persone care potrebbero bloccarli. Potreste ritrovarvi ad affrontare uno scontro acceso ma la cosa migliore sarebbe quella di trovare un compromesso: potrebbe essere l’inizio di una fase più positiva.

Tenete presente che l’armonia tra Venere e Giove al vostro segno promette un successo professionale o comunque una bella ripresa.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 5 giugno: amore

In coppia: per oggi, evitate di scatenare malintesi e cercate, se ci sono, di risolvere alcuni problemi.

Soli: la mancanza di sicurezza è un ostacolo agli incontri. Tiratevi su e puntate sul fascino!

Oroscopo domani 5 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): entra una somma considerevole

Oroscopo domani Acquario di sabato 5 giugno: umore

La buona notizia della giornata è che il buon aspetto tra Venere e Giove, grazie alla conclusione di un accordo, di una negoziazione o al fatto che coglierete al volo un’ottima opportunità, potrebbe entrare una somma considerevole di denaro.

Al contempo, nel lavoro in generale, con la dissonanza Marte-Plutone potrebbero circolare delle tensioni e sarete spinti ad affrontare di petto – con colleghi o il boss – eventuali frustrazioni che ingoiate da tempo. Evitate e cercate invece di essere più produttivi: andrà a vostro vantaggio.

Oroscopo domani Acquario di sabato 5 giugno: amore

In coppia: dopo aver riflettuto a lungo, oggi potreste essere tentati di dire alla dolce metà alcune verità spiacevoli. Sarà utile a fare chiarezza.

Soli: i passaggi odierni vi spingono a esaminare la vostra vita affettiva, le persone che state attualmente frequentando.

