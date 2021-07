Oroscopo domani 5 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): problemi di comunicazione



Oroscopo domani Gemelli lunedì 5 luglio 2021

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno è difficile vedere la realtà ma in questi giorni potrebbero arrivare alcuni problemi di tipo familiare o di lavoro e non sapere come affrontarli. Il transito abbassa i livelli di energia e crea un’atmosfera mentale confusa, scatena problemi di comunicazione. In questi giorni sognerete a occhi aperti…

Fate pure ma visto che oggi siete obbiettivi, prima di prendere decisioni importanti o intraprendere qualcosa aspettate che la nebbia si diradi.

Oroscopo domani Gemelli di oggi lunedì 5 luglio: amore

In coppia: riuscirete a introdurre un pizzico di magia e di sogno nel quotidiano. Sperando che il partner sappia apprezzare…

Soli: se sperate che un flirt si trasformi in una storia seria, la persona potrebbe deludervi.

Oroscopo domani 5 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): compiacere chi vi circonda

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 5 luglio: umore

Potreste essere spinti a mettere gli altri al primo posto e voi all’ultimo. Il che significa che per compiacere tutti correrete a destra e sinistra cercando di destreggiarvi tra faccende e responsabilità che non sono le vostre.

Vietato avere questo atteggiamento! Fate in modo che gli altri si organizzino e si diano una mano a vicenda così che abbiate la possibilità di pensare a voi. E vi metterete, giustamente, al primo posto.

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 5 luglio: amore

In coppia: evitate di rimuginare ed esprimete le emozioni! Se pensate che il partner vi abbia mentito, parlatene e chiarite.

Soli: occhi aperti, con vostra enorme sorpresa oggi potrebbe esserci un colpo di fulmine.

Oroscopo domani 5 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): il cambiamento è nell’aria

Oroscopo domani Acquario di lunedì 5 luglio: umore

Con la dissonanza Venere-Saturno sarete pronti a prendere una decisione radicale mirata a far entrare la serenità nella vostra vita. Potreste finalizzare un accordo, impegnarvi in qualcosa che aprirà la porta alla libertà, al rinnovamento. Il cambiamento è nell’aria e voi siete pronti ad accoglierlo.

Su un altro piano: la fiducia che riponete nel prossimo vi ha messo in grado di avere accanto degli amici leali ma fate attenzione a chi cerca solo di approfittare della vostra generosità.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 5 luglio: amore

In coppia: farete uno sforzo e per mantenere la pace non direte ciò che pensate. Per oggi, è l’atteggiamento migliore.

Soli: una conversazione vi darà modo di approfondire una conoscenza e avrete la sensazione di conoscere da sempre la persona.

