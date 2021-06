Oroscopo domani 6 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): accettare una nuova opportunità



Oroscopo domani Gemelli domenica 6 giugno 2021

E’ una domenica in cui dovete privilegiare il relax, ricaricare le battere in santa pace. Con la Luna in Toro, l’ideale è un po’ di solitudine, le attività rilassanti e dormire quanto vi pare. Il pianeta è in buon aspetto con Venere e Giove, indica che dovete mettere da parte il pensiero circolare e sfruttare il meritato riposo.

Non ultimo, evitate di mischiarvi nei conflitti degli altri. Più vi terrete a distanza e non direte una parola, meglio sarà… Infine, nei prossimi giorni potreste accettare una nuova opportunità che sembrerà spuntare fuori dal nulla, relativa alla carriera o al lavoro.

Oroscopo domani Gemelli di oggi domenica 6 giugno: amore

In coppia: è la domenica ideale per parlare delle vostre emozioni, che siano o meno positive. Con il partner vi capirete al volo.

Soli: belle e sincere conversazioni . Con chi?! Ma con chi volete! Con la persona che attualmente vi attrae.

Oroscopo domani 6 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un progetto promette bene

Oroscopo domani Bilancia di domenica 6 giugno: umore

E’ una domenica, grazie alla Luna in Toro in buon aspetto con Venere e Giove, in cui se riuscirete a mantenere il buonumore, tutto andrà alla grande. Pensate positivo! Anche se le situazioni non sono perfette c’è sicuramente qualcosa che funziona nella vostra vita.

Potrebbe trattarsi di un progetto su cui state lavorando parecchio e anche se ci mette parecchio tempo a decollare è comunque promettente. Qualsiasi cosa pensiate al riguardo, tenete presente che si realizzerà nel momento giusto.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 6 giugno: amore

In coppia: mantenendo come detto il buonumore, con il partner trascorrerete una domenica splendida. Tenete dunque sotto controllo un po’ di nervosismo interiore.

Soli: conquistare la persona che vi attrae oggi sarà facile: siete irresistibili e il suo cuore sarà vostro.

Oroscopo domani 6 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): domenica tra ricordi e nostalgia

Oroscopo domani Acquario di domenica 6 giugno: umore

La Luna in Toro sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: è la domenica ideale per trascorrere del tempo in tranquillità con le persone care – anche appianare eventuali dissidi recenti – o, volendo, introdurre dei piccoli cambiamenti nell’abitazione così da renderla più accogliente. E’ un’ottima giornata anche per mettere ordine negli armadi, nei cassetti, catalogare le foto.

Potreste ritrovarne una che porterà alla mente ricordi molto piacevoli e persino provare un po’ di nostalgia, ricordare i bei tempi. Ma è pur vero che non è nelle vostre corde: per l’Acquario i bei tempi sono sempre quelli futuri.

Oroscopo domani Acquario di domenica 6 giugno: amore

In coppia: i passaggi astrali dispensano leggerezza, dolcezza, benessere e complicità con il partner.

Soli: buonumore, ottimismo, comunicativi: c’è un’alta possibilità, dunque, di incontrare l’anima gemella.

