Oroscopo domani 6 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): fare ciò che è giusto per voi



Oroscopo domani Gemelli martedì 6 luglio 2021

I pianeti vi fanno una domanda: state facendo ciò che è giusto e meglio per voi o invece ciò che ci si aspetta da voi? La dissonanza Mercurio-Nettuno può risolvere il problema o un enigma che ha scatenato confusione.

Se avete spesso cambiato idea e non state andando da nessuna parte ora potreste individuare qual è la strada da seguire. Dopo settimane di incertezza, le cose potrebbero cambiare e il percorso da intraprendere potrebbe diventare chiaro.

Oroscopo domani Gemelli di oggi martedì 6 luglio: amore

In coppia: è la giornata ideale per chiarire alcune cose: lo farete nel modo giusto, direte le parole giuste.

Soli: prendere una storia passeggera per quel che è, senza ricamarci su. Sarà comunque piacevole.

Oroscopo domani 6 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): imparare qualcosa di nuovo

Oroscopo domani Bilancia di martedì 6 luglio: umore

Le nuove idee potrebbero fornire molti spunti di riflessione. Alcuni vi daranno ispirazione, mentre altri potrebbero confondere le acque. Se state cercando un’opportunità o volete imparare qualcosa di nuovo – come chiedono gli attuali passaggi astrali – non lanciatevi nella prima cosa che trovate poiché potrebbe essere diversa da come appare inizialmente.

Aspettate qualche giorno e avrete sicuramente un’idea migliore di ciò che è meglio per voi riguardo il presente e il futuro.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 6 luglio: amore

In coppia: avrete entrambi parecchie cose a cui pensare ma sarete comunque vicini, rassicurati dalla dolcezza del vostro quotidiano.

Soli: tante persone vi corteggiano e vi piacerà, vi divertirete. Ma nessuno, in realtà, farà battere forte il vostro cuore.

Oroscopo domani 6 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): concretizzare i progetti

Oroscopo domani Acquario di martedì 6 luglio: umore

Evitate di sentirvi frustrati se non potrete fare mille cose contemporaneamente o essere in più posti nello stesso tempo. La vostra capacità di passare da una cosa all’altra è impressionante ma il vostro cruccio è di non avere il dono dell’ubiquità… A parte questo, è una buona giornata per quanto riguarda i vostri progetti: potrete concretizzarli soprattutto con la collaborazione degli altri.

La congiunzione Venere-Marte in Leone annuncia che lavorare con i colleghi o i collaboratori sarà divertente e facile.

Oroscopo domani Acquario di martedì 6 luglio: amore

In coppia: alcuni sbalzi d’umore potrebbero avere un impatto negativo sulla relazione. Esprimetevi con cautela.

Soli: una persona impegnata potrebbe corteggiarvi: a voi decidere se lanciarvi in una storia complicata.

