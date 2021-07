Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 7 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 7 luglio

Oroscopo domani 7 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): cementare le amicizie



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 7 luglio 2021

La dissonanza Mercurio-Nettuno termina domani, ed è ormai dal mese di maggio che avete dovuto affrontare contrarietà, situazioni destabilizzanti nel lavoro o in famiglia. Accanto a voi ci sono amici molto comprensivi, per cui se qualcosa vi inquieta o vi preoccupa, sono presenti per fare una chiacchierata e dire le parole giuste.

Ma anche voi potreste essere quelli a cui gli altri si rivolgono nel momento del bisogno. In ogni caso, parlare delle situazioni può portare nuove opportunità, tenere alla larga le difficoltà e cementare le amicizie.

Oroscopo domani Gemelli di oggi mercoledì 7 luglio: amore

In coppia: a preoccuparvi non è certo l’amore ma qualche questione riguardante il lavoro o la famiglia. Fidatevi del partner. Insieme siete una forza inarrestabile.

Soli: è probabile che abbiate l’imbarazzo della scelta ma non esiterete a lungo. Una persona vi farà perdere completamente la testa.

Oroscopo domani 7 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): pronti ad agire

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 7 luglio: umore

Potreste essere arrabbiati per una questione o con una persona. Non tenete tutto dentro: il punto di vista di un amico potrebbe essere d’aiuto a vedere le cose sotto una luce diversa. E’ pur vero che con la dissonanza Venere-Saturno, potrebbe essere difficile scrollarvi di dosso la delusione e la rabbia.

Ma inizieranno a scemare nei prossimi giorni e avendo una nuova prospettiva vi sentirete meglio e pronti ad agire.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 7 luglio: amore

In coppia: senso dell’umorismo, oggi farete divertire il partner. In casa, l’atmosfera sarà gioiosa e rassicurante.

Soli: affascinanti, con l’effetto calamita: e ci sarà chi vorrà conquistare a tutti i costi il vostro cuore.

Oroscopo domani 7 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): rilassarvi e distrarvi

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 7 luglio: umore

La presenza di Saturno nel vostro segno vi impedisce di muovervi velocemente come vorreste, vi stancate facilmente. Allora, puntate al dolce far niente, senza avere sensi di colpa ed eviterete di stressarvi. Con la Luna in Gemelli, oltretutto, è la giornata ideale per rilassarvi, distrarvi, divertirvi e stabilire armonia con chi vi circonda.

I passaggi planetari al vostro segno consigliano la comprensione, la compassione e il rispetto. Cercate, dunque, di essere indulgenti.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 7 luglio: amore

In coppia: entrando in casa, lasciate alle spalle le preoccupazioni di lavoro o di denaro. Si risolveranno. Nel frattempo coccolate il partner.

Soli: desiderate una storia solida, rassicurante e una persona oggi potrebbe offrirvi ciò che sognate.

