Oroscopo domani 8 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): circola inquietudine



Oroscopo domani Gemelli martedì 8 giugno 2021

In serata la Luna entra nel vostro segno: circolerà un po’ di inquietudine, in mente avrete milioni di pensieri e non tutti positivi. La Luna infatti sarà in dissonanza con Giove e amplierà notevolmente la vostra immaginazione ma soprattutto la sensibilità e la ricettività.

Penserete dunque troppo e sarete parecchio agitati. Al contempo, l’aspetto astrale è un invito a non esagerare in qualsiasi settore della vostra vita o finireste per pentirvi. Ricordate a voi stessi i limiti da imporvi.

Oroscopo domani Gemelli di oggi martedì 8 giugno: amore

In coppia: è un’ottima giornata per affrontare con calma alcune questioni spinose e trovare una soluzione.

Soli: se capite che la persona che vi attrae ricambia ma è timida, fate il primo passo senza esitare.

Oroscopo domani 8 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): ritrovate la pace perduta

Oroscopo domani Bilancia di martedì 8 giugno: umore

Il vostro segno riceve in questi giorni buone vibrazioni e indicano il ritorno della calma, della tranquillità, ci sarà sollievo dopo un periodo di tensioni oppure eravate alle prese con una situazione in cui sembrava non ci fosse una via d’uscita.

A preoccuparvi potrebbero essere state parecchie altre cose ma finalmente l’opposizione Marte-Plutone è sul punto di terminare e già a partire da domani, con il Novilunio in Gemelli, ritroverete quella pace perduta.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 8 giugno: amore

In coppia: passione al top, emozioni intense. Alcune relazioni vivono una fase di rinnovamento.

Soli: vi sentite pronti a vivere una nuova storia ed è il momento giusto per incontrare l’altra metà della mela!

Oroscopo domani 8 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): trionfanti al traguardo

Oroscopo domani Acquario di martedì 8 giugno: umore

Le vibrazioni astrali odierne invitano il vostro segno a non intraprendere qualcosa di nuovo e migliorare invece ciò che avete in corso, limitatevi a ciò che realizzabile. Al contempo riguardo a una situazione finanziaria potreste dover giocare le vostre carte: una vendita o un acquisto? In ogni caso si tratterà di qualcosa per voi vantaggioso.

Dovrete negoziare, certo, all’occorrenza mostrare fermezza ma passo dopo passo arriverete trionfanti al traguardo.

Oroscopo domani Acquario di martedì 8 giugno: amore

In coppia: i passaggi astrali risvegliano l’eros e al partner ne darete ampia dimostrazione! Serata bollente.

Soli: in programma c’è l’opportunità di vivere una storia molto passionale da acchiappare al volo!

