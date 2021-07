Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 8 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 8 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 8 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): cosa dire e cosa invece evitare



Oroscopo domani Gemelli giovedì 8 luglio 2021

E’ una giornata in cui potreste parlare a ruota libera, senza riflettere sulle conseguenze e in seguito pentirvi. Con la dissonanza Venere-Urano rischiate di parlare velocemente e le parole o frasi uscire dalla vostra bocca prima che ve ne accorgiate.

Allora: nel caso vi troverete alle prese con una conversazione animata, agitata, rallentate e fate un respiro profondo. In questo modo saprete cosa dire e cosa invece evitare. Su un altro piano: se avete intenzione di fare un acquisto, prima chiedetevi se è utile, se ne avete veramente bisogno.

Oroscopo domani Gemelli di oggi giovedì 8 luglio: amore

In coppia: sarete in grado di allentare le tensioni con il partner. Guardate anche le sue qualità, non solo i difetti!

Soli: stesso discorso di cui sopra: delle persone apprezzate il lato positivo. Sarete senza dubbio più felici.

Oroscopo domani 8 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un bel carico di responsabilità

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 8 luglio: umore

Come spesso accade al vostro segno, oggi sulle spalle avrete un bel carico di responsabilità: tra lavoro e famiglia non saprete a chi dare i resti… Ma al contempo, la dissonanza Venere-Urano accentua il vostro bisogno di spazio, di libertà, di autenticità.

Che fare? Non potendo andare completamente fuori strada e ignorare gli impegni, cercate di capire cosa potete cambiare e lavorarci su. Pur essendo comprensivi nei confronti di chi vi circonda così da evitare scontri, ricordate di difendere le vostre idee!

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 8 luglio: amore

In coppia: non ne fate passare una… Se volete rimproverare qualcosa al partner, aspettate qualche giorno.

Soli: un’amicizia potrebbe prendere una piega romantica ma se la persona non vi piace più di tanto, vi chiederete se valga la pena dare il via a una relazione.

Oroscopo domani 8 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): progresso e successo

Oroscopo domani Acquario di giovedì 8 luglio: umore

Per sentirvi bene oggi avete bisogno di ordine ed essere efficienti al massimo. La Luna in Cancro vi spinge a completare i progetti, a portare a termine gli impegni con grande precisione. Il luminare è in armonia con Giove in Pesci: l’aspetto è molto fortunato, nel lavoro e negli affari indica progresso e successo.

La presenza di Venere in Leone al vostro segno annuncia che se avete bisogno di un supporto, di un sostegno, l’otterrete con estrema facilità.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 8 luglio: amore

In coppia: non lasciate che eventuali critiche del partner vi turbino in modo esagerato. Alcune cose è meglio dirle che tacerle.

Soli: è solo grazie al senso dell’umorismo e all’intraprendenza che oggi vi farete notare e conquisterete!

