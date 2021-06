Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 9 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): eliminare le paure del passato



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 9 giugno 2021

Il cambiamento nella vita personale o nel lavoro, è nell’aria e nei prossimi giorni arriveranno nuove idee e opportunità. Avete voglia di esplorare nuove opzioni? Potrebbe esserci la possibilità grazie a una serie di circostanze fortuite che vi permetteranno di imboccare un percorso promettente.

Non dovete permettere, ed è importante, che le difficoltà e le paure del passato vi blocchino. Più sarete disposti a lasciarle alle spalle e tanto più vi sarà facile progredire.

Oroscopo domani Gemelli di oggi mercoledì 9 giugno: amore

In coppia: circolano confusione e dubbi e la giornata con il partner probabilmente non sarà serena.

Soli: le emozioni sono smisurate, c’è pessimismo. La voglia di flirtare oggi è davvero pari a zero.

Oroscopo domani 9 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un colpo d’acceleratore ai progetti

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 9 giugno: umore

I passaggi astrali, rendono l’atmosfera molto piacevoli, probabile abbiate meno impegni, obblighi o responsabilità da gestire e mentalmente vi sentirete più leggeri. E’ pur vero che venerdì Marte entrerà in Leone e terminerà la dissonanza con il vostro segno.

Il transito dovrebbe dare un colpo d’acceleratore ai progetti – o quelli delle persone care – e tutto vi sembrerà più facile, più veloce. Al contrario di quanto è accaduto con l’entrata, il 23 aprile, del pianeta rosso nel segno del Cancro.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 9 giugno: amore

In coppia: l’atmosfera vi spinge a sognare, per tutta la giornata vi troverete su una nuvoletta rosa. E stasera metterete in pratica qualche fantasia.

Soli: per oggi, evitate di impegnarvi seriamente. E’ un mercoledì da vivere con grande leggerezza.

Oroscopo domani 9 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): giornata di riuscita

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 9 giugno: umore

Niente e nessuno oggi potrà appannare il vostro buonumore. I pianeti vi sorridono e grazie al vostro atteggiamento positivo, comunicativo e alle relazioni con chi vi circonda, migliorerete o risolverete qualsiasi situazione. E’ un mercoledì all’insegna della riuscita!

E’ una giornata importante anche sul fronte finanze, poiché fornisce delle soluzioni: potrebbero arrivare delle opportunità utili a guadagnare di più oppure essere in grado di rimborsare, totalmente o in parte, un debito. E ciò vi farà ritrovare sicurezza in voi stessi.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 9 giugno: amore

In coppia: è una giornata simpatica, divertente e inoltre il partner saprà come riaccendere la passione.

Soli: è un mercoledì ricco di incontri ed esperienze piacevoli. Per cui uscite, divertitevi, distraetevi e flirtate.

