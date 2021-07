Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 9 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 9 luglio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 9 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): il controllo sulle finanze



Oroscopo domani Gemelli venerdì 9 luglio 2021

Potreste avere più potere, più di quanto crediate, di influenzare la vostra situazione finanziaria. E da domani, l’idea di riprendere il controllo si affaccerà prepotente così da non sentirvi vulnerabili e avere invece voglia di fare un passo avanti, tutto il possibile per migliorare la situazione.

A qualsiasi cosa darete il via nei prossimi giorni, tenete presente che avrà un impatto sul vostro reddito, dunque considerate attentamente le opzioni a vostra disposizione.

Oroscopo domani Gemelli di oggi venerdì 9 luglio: amore

In coppia: atmosfera leggera, c’è romanticismo e passione: in sostanza, una (nuova) luna di miele.

Soli: stringere nuovi contatti sui siti d’incontri ma senza essere ossessionati dalla ricerca di una storia. Le condizioni ideali per dare il via, senza pressione, a una nuova relazione.

Oroscopo domani 9 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): puntare in alto

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 9 luglio: umore

Il Novilunio in Cancro, domani, punterà i riflettori sulle aspirazioni, sulle ambizioni e sarete disposti a imboccare un nuovo percorso con fiducia e sicurezza. A spingervi potrebbe essere un complimento, un’intuizione o una persona che vi ispirerà a farlo. Di qualsiasi cosa si tratti, sarà la molla, il click di cui avete bisogno.

Sfruttate questo momento per puntare in alto e intessere nuove relazioni d’aiuto a progredire. Non è escluso che arrivi una promozione, un riconoscimento: sarà il risultato del vostro costante impegno!

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 9 luglio: amore

In coppia: dovrete prendere una o più decisioni pratiche riguardanti la casa o il quotidiano. Una volta fatto, guarderete al futuro più serenamente.

Soli: con il dinamismo e lo splendido sorriso oggi avete l’effetto calamita! Va sfruttato al massimo.

Oroscopo domani 9 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): cambiare stile di vita

Oroscopo domani Acquario di venerdì 9 luglio: umore

In questo periodo dell’anno, nel lavoro solitamente siete impegnati più del solito ed è facile sentirvi stressati e la routine diventare noiosa. Il Novilunio in Cancro è pronto a rimediare: rappresenta un’opportunità per prendere delle decisioni radicali così da creare un buon equilibrio tra lavoro e vita personale.

Prendere più cura di voi stessi, ritagliare del tempo per rilassarvi e praticare attività che vi piacciono vi consentirà di essere più produttivi..

Oroscopo domani Acquario di giovedì 8 luglio: amore

In coppia: troverete l’equilibrio di cui avete bisogno: ovvero essere insieme ma senza stare incollati.

Soli: l’amore per oggi non è una priorità ma non è esclusa la nascita di una affettuosa amicizia…

