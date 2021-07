Oroscopo domani domenica 11 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 11 luglio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 11 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): ciò che dite ha un impatto positivo

Oroscopo domani Cancro 11 luglio: umore

Mercurio entra nel vostro segno, sosterà fino al 27 luglio: nel lavoro sarete spinti a prendere l’iniziativa, sarete più osservatori, capirete velocemente le situazioni. Al contempo dovrete diffidare delle emozioni poiché potreste deformare la realtà. Cercate inoltre di seguire la vostra strada, infischiandovene – anche nel lavoro – delle opinioni degli altri.

Tenete presente che il pianeta è in buon aspetto con Giove in Pesci: qualcosa che direte o una promessa che farete, potrebbe avere per voi delle conseguenze positive.

Oroscopo domani Cancro 11 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: nella relazione c’è leggerezza, avete entrambi delle belle idee per uscire e distrarvi.

Soli: mostratevi agli altri così come siete realmente, non indossate maschere e conquisterete!

Oroscopo domani 11 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un’opportunità da cogliere al volo

Oroscopo domani Scorpione 11 luglio: umore

La presenza di Mercurio in Cancro, fino al 27 luglio, è un invito ad apprendere cose nuove e applicarle nel lavoro. Un corso online, ad esempio, potrebbe sollecitare il vostro interesse: sarà vantaggioso per la professione e nel tempo, anche per il portafoglio!

Il pianeta è in buon aspetto con il vostro segno ed è in armonia con Giove in Pesci: potrebbe arrivare una nuova opportunità e la coglierete al volo!

Oroscopo domani Scorpione 11 luglio: amore

In coppia: esprimerete il vostro desiderio di rinnovamento con tale fervore che il partner non potrà rifiutarvi nulla…

Soli: ritrovate intatto il vostro lato spontaneo, allegro: vi garantisce il successo, conquiste e tenere conversazioni.

Oroscopo domani 11 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): sfruttare il talento

Oroscopo domani Pesci 11 luglio: umore

L’arrivo di Mercurio in Cancro, fino al 27 luglio, fa arrivare leggerezza, creatività da utilizzare a tutto campo e avrete l’opportunità di mostrarla. E’ un buon momento per esplorare nuovi modi che vi permettano di sfruttare al meglio il talento. Potreste sentirvi spinti ad apprendere qualcosa di nuovo, esplorare un nuovo interesse o affinare un’abilità: andate avanti.

Il pianeta è in ottimo aspetto con Giove nel vostro segno: potrebbe arrivare una splendida proposta. In generale le relazioni, le conversazioni saranno molto piacevoli, vi sentirete valorizzati.

Oroscopo Pesci 11 luglio: amore

In coppia: innamorati, pieni di attenzioni e complimenti reciproci. Splendide emozioni.

Soli: se amate in segreto una persona, bando alla timidezza e fate il primo passo. Lanciarvi nel rischio ha un suo fascino…

