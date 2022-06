Oroscopo domani domenica 12 giugno 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la Luna nel vostro segno in buon aspetto a Nettuno e Plutone, oggi proverete piacere, vi divertirete a stare insieme – o semplicemente telefonare – ad amici e familiari: le conversazioni avranno il potere di rafforzare i legami. E’ un’ottima domenica per stare in compagnia delle persone a cui volete bene! Potreste aver voglia di concedervi una gratificazione: fate pure. E senza sentirvi in colpa.