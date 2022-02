Oroscopo domani domenica 13 febbraio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 13 febbraio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): ottimisti e contenti

Oroscopo domani Cancro 13 febbraio: umore

Grazie al buon aspetto della Luna nel vostro segno con Nettuno, è una domenica in cui vi sveglierete riposati, ottimisti e contenti. Questa energia è lasciare alle spalle i problemi. Al contempo la Luna si oppone a Marte e Venere nel vostro settore delle relazioni: una nuova amicizia brillerà di belle promesse. Cercate in ogni caso di essere realistici, non fate progetti campati in aria.

Oroscopo domani Cancro 13 febbraio: amore

In coppia: in serata la dissonanza Luna-Plutone, nella relazione potrebbe scatenare dei problemi, soprattutto se avete accanto un/a partner geloso/a. Soli: potreste dare il via a sogni un po’ illusori. Ma alla fine, di tanto in tanto è bello sognare…

Oroscopo domani 13 febbraio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): stabilire dei limiti Oroscopo domani Scorpione 13 febbraio: umore Potreste non esservi resi conto che alcune persone cambiano atteggiamento a seconda di chi sta partecipando a una conversazione. Se siete in due, nessun problema: cortesia, gentilezza infinita. Ma se una terza persona si intromette nella conversazione, c’è un cambio di tono, ironia o addirittura denigrazione nei vostri confronti. Ed è la situazione in cui potreste trovarvi oggi. Stabilite dei limiti non appena le cose sfuggono di mano. Oroscopo domani Scorpione 13 febbraio: amore In coppia: oggi vi sarà difficile mantenere la calma, sopportare i limiti imposti dalla vita a due. E il partner non la prenderà bene… Soli: prenderete di traverso qualsiasi commento e non reagirete il modo piacevole. Ma capita a tutti di essere di malumore. Oroscopo domani 13 febbraio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): dare voce al talento Oroscopo Pesci 13 febbraio: umore È una domenica in cui dare voce al vostro talento, esprimerlo. Potrebbe trattarsi di arte, artigianato o musica e, poiché la vostra immaginazione sarà al culmine, creare qualcosa di bello e originale. Pronti a partecipare a un’uscita o a un evento? Con Venere e Marte che nelle prossime settimane si congiungeranno due volte, potrebbe accadere qualcosa di speciale. Sarete in ogni caso al centro dell’attenzione. Oroscopo Pesci 13 febbraio: amore In coppia: un po’ taciturni, forse perché la nostalgia prenderà il sopravvento. Andate oltre, reagite! Soli: combattuti tra ragione e sentimenti. Il dilemma vi sembra insormontabile, quando invece non lo è.

