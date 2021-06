Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 13 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una soluzione definitiva

Oroscopo domani Cancro 12 giugno: umore

Il 22 giugno il Sole entrerà nel vostro segno, ma per ora sosta in Gemelli, alle spalle del vostro segno. Il che indica che nel frattempo dovete liberarvi di qualsiasi zavorra emotiva. Non sarebbe una sorpresa se una situazione che forse avete volutamente eluso improvvisamente riemergerà dal nulla.

In questo caso, è il momento di dedicare attenzione e trovare una soluzione definitiva. A quel punto i pezzi del puzzle saranno tutti al posto giusto.

Oroscopo domani Cancro 13 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: il partner potrebbe sorprendervi positivamente o sarete voi che introdurrete un po’ di pepe nella relazione facendo qualcosa di insolito.

Soli: se una persona vi attrae e volete conquistarla, tenete presente che è il momento giusto!

Oroscopo domani 13 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): datevi da fare!

Oroscopo domani Scorpione 13 giugno: umore

Probabilmente avete voglia di cogliere delle nuove opportunità lavorative. Al riguardo potrebbe esservi utile rafforzare le vostre competenze. I pianeti in Gemelli rappresentano un’occasione per investire tempo, energie e denaro in un corso di studio – anche online – che vi consenta di avviare un’attività in proprio oppure di trovare un nuovo lavoro.

Date inoltre una bella rispolverata a tutto ciò che sapete fare bene ma che avete chiuso in un cassetto. In poche parole: attualmente più vi darete da fare e tanto prima potrete progredire.

Oroscopo domani Scorpione 13 giugno: amore

In coppia: le emozioni represse fanno male alla relazione per cui oggi parlate di quello che vi sta a cuore!

Soli: vi piace l’idea di un colpo di fulmine? Una persona seria e affidabile, ma non noiosa, oggi potrebbe farvi girare la testa!

Oroscopo domani 13 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): l’atmosfera profuma d’amore

Oroscopo domani Pesci 13 giugno: umore

Gli aspetti astrali creano un po’ di confusione e le cose potrebbero non essere sempre come sembrano. La vostra prospettiva potrebbe essere distorta o potresti commettere un errore per voi imbarazzante.

La buona notizia è che in questo momento potete e dovete dare libero sfogo all’ immaginazione. Se in mente avete un progetto, l’attuale assetto astrale sognante, vi permetterà di dare un tocco speciale, in particolare se è di tipo creativo o artistico.

Oroscopo Pesci 13 giugno: amore

In coppia: cercate di essere più comunicativi, più ricettivi ai bisogni del partner e vi immergerete in un’atmosfera da sogno!

Soli: l’atmosfera profuma d’amore e potreste fare un incontro davvero sorprendente. In questi giorni, in positivo, può accadere di tutto.

