Oroscopo domani domenica 13 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la dissonanza Luna-Plutone in mattinata proverete emozioni forti. Potreste pensare che la famiglia o gli amici non vi capiscano. Ma non avrete voglia di scatenare polemiche e tacerete. Bene così poiché non ne vale la pena. La presenza di Giove in Pesci insegna a relativizzare. Tanto più che nel pomeriggio, se accetterete un invito supererete il senso di isolamento, vi sentirete più stabili e in pace.