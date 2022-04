Oroscopo domani domenica 17 aprile 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la Luna nel vostro segno avvertite l’esigenza di stare in compagnia di persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda e che rappresentano una ventata d’aria fresca. Se avete un problema con un amico o un familiare, potrebbe esserci una svolta. Probabilmente è arrivato il momento di esprimervi chiaramente e stabilire dei limiti. Il Sole sta per entrare in dissonanza con Plutone e non avrete altra scelta che parlare e trovare una soluzione.