Oroscopo domani domenica 17 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 17 ottobre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): rimandare una conversazione

Oroscopo domani Cancro 17 ottobre: umore

Vorreste andare d’accordo con tutti, vivere in armonia ma a volte non è possibile e potreste sentirvi in colpa per esservi fatti valere, aver imposto le vostre idee. Ma non facendolo, la persona in questione otterrà ciò che ha in mente e dovrete accettarlo anzi, sopportarlo. La cosa migliore, considerata la dissonanza Sole-Plutone, è rimandare la conversazione a un altro giorno: sarà sicuramente più produttiva.