Oroscopo domani domenica 19 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la Luna in Cancro dovete tener conto dei vostri limiti emotivi, fisici e mentali: siete sempre sensibili alle energie e alle emozioni di chi vi circonda ma oggi in modo particolare. Evitate di farvi coinvolgere in conflitti o problemi che non vi riguardano e se avvertite che l’energia intorno a voi è troppo pesante, per non dire elettrica, fate un bagno rilassante o una breve passeggiata nel verde.