Oroscopo domani 20 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): alla larga dai disfattisti

Oroscopo domani Cancro 20 giugno: umore

E’ una domenica all’insegna del divertimento, del relax, delle attività che vi piacciono ma a un certo punto della giornata è probabile che sarete costretti a gestire il malumore di una persona cara. Cercate di mostrarvi gentili e affettuosi così da distendere l’atmosfera.

Più in generale, state alla larga dai disfattisti, dai pessimisti, da chi dice che in passato che le cose andavano meglio (forse anche riferendosi alla pandemia).

Oroscopo domani Cancro 20 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: entrambi vi prendete cura l’uno dell’altro/a con amore e tenerezza. Non ci sono nuvole.

Soli: bisogno di dolcezza, di romanticismo. Ma come si dice? Si raccoglie ciò che si semina…

Oroscopo domani 20 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): seguire la voce del cuore

Oroscopo domani Scorpione 20 giugno: umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Marte: potreste discutere con una persona che vorrebbe imporsi, decidere per voi. E’ sicuro che non lo permetterete ma eviterete un confronto acceso. Farete di testa vostra senza dare ulteriori spiegazioni. Su un altro piano: per oggi cercate di rallentare il ritmo, prendete cura del vostro corpo e seguite la voce del cuore.

Concentrandovi sui vostri desideri autentici farete pace con il passato e guarderete al futuro con maggiore ottimismo.

Oroscopo domani Scorpione 20 giugno: amore

In coppia: chi meglio di voi conosce il partner? Con il vostro senso dell’umorismo saprete come tirare su il suo morale.

Soli: una persona dichiarerà il suo amore. Se vi attrae non esitate ad accoglierla nella vostra vita.

Oroscopo domani 20 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): arrivano buone notizie

Oroscopo domani Pesci 20 giugno: umore

Sarete spinti a riflettere e rivedere i vostri progetti. Cosa potreste fare per migliorare le cose? Potreste capire che è necessaria una strategia completamente nuova e ciò portarvi a esplorare dei modi per progredire. Ad esempio sperimentando altre idee, andando avanti per tentativi o persino commettendo degli errori.

Presto scoprirete che siete sulla strada giusta. Sul fronte finanze, infine, potrebbero arrivare buone notizie e vedrete la vostra situazione con più ottimismo.

Oroscopo Pesci 20 giugno: amore

In coppia: voglia di ritagliare momenti intimi con il partner. E sì perché tra famiglia, figli e lavoro, non riuscite a stare da soli.

Soli: se con una persona è nato flirt e volete trasformarlo in una storia, mettete da parte la timidezza. Il periodo è favorevole.

