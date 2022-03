Oroscopo domani domenica 20 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 20 marzo 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): mostrare il talento

Oroscopo domani Cancro 20 marzo: umore

Il Sole in Ariete da oggi sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: è il momento ideale per mettervi al centro della scena. Bando alla modestia, non nascondete il talento: fate vedere di che stoffa siete fatti, mostrate il coraggio, la determinazione e farete passi avanti giganteschi! Sarete notati e sicuramente nelle prossime settimane arriverà il meritato riconoscimento per il vostro impegno.

Oroscopo domani Cancro 20 marzo: amore

In coppia: avrete la sensazione che nulla, oggi, vada per il verso da voi desiderato. Forse le aspettative sono troppo alte? Soli: che fine hanno fatto il vostro senso dell’umorismo e il desiderio di conquistare? Cercate di essere più sorridenti e aperti nei confronti di chi vi corteggia!

Oroscopo domani 20 marzo 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): passione per il lavoro Oroscopo domani Scorpione 20 marzo: umore Il Sole in Ariete riaccende la passione per il lavoro ma, al contempo, il quotidiano avrà un ritmo vertiginoso. Avrete la sensazione di dover portare a termine qualunque impegno o compito alla velocità della luce. Fortunatamente il transito vi doterà di belle energie ma ricordate di darvi una regolata. Anche se vi sentite forti da poter concludere tutto presto e bene, non significa farvi carico di mille responsabilità. Con questo passaggio, infine, se siete in cerca di impiego lo troverete! Oroscopo domani Scorpione 20 marzo: amore In coppia: è una giornata perfetta per programmare una cenetta a due o per organizzare un fine settimana romantico. Soli: in cerca di ammiratori/trici o dell’anima gemella? Potreste trovare entrambi! In ogni caso, se volete soltanto divertirvi stringerete nuove amicizie. Oroscopo domani 20 marzo 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): occhio alle spese Oroscopo Pesci 20 marzo: umore Il Sole esce dal vostro segno ed entra in Ariete, nel vostro settore delle finanze. Ed è qui che nelle prossime settimane dovrete puntare l’attenzione. Il transito vi rende molto generosi, pronti in generale ad aprire il portafoglio. La cosa migliore è quella di porre dei limiti così da non mandare all’aria il budget. Al contempo, se avete intenzione di guadagnare un po’ di soldi extra potreste dare il via a un secondo lavoro. Oroscopo Pesci 20 marzo: amore In coppia: potrebbe circolare un po’ di insoddisfazione e noia. Forse avete entrambi bisogno di una pausa di riflessione. Soli: l’amore oggi è latitante. Se una persona vi attrae forse non ricambia oppure non è come vi aspettavate.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: