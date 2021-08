Oroscopo domani domenica 22 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 22 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): pensate a rilassarvi

Oroscopo domani Cancro 22 agosto: umore

Il Plenilunio in Acquario accentua la voglia di concedervi qualcosa che vi piace, che vi gratifichi e al contempo la tendenza è quella di spendere. E perché non farlo se non costa un occhio della testa? Potrebbe trattarsi di un massaggio, di una seduta in una spa, qualcosa che abbia un effetto rilassante. Considerato che oggi il Sole entra in Vergine, per quattro settimane, e in alcuni momenti potreste sentirvi sotto pressione, avvantaggiatevi e ricaricate le energie!

Oroscopo domani Cancro 22 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: bella domenica, con il partner c’è serenità. Allora, cercate di rilassarvi: con il Plenilunio è il momento ideale.

Soli: se è evidente che la persona che vi attrae potrebbe avere un posto importante nella vostra vita, non esitate a conquistarla!

Oroscopo domani 22 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): concentrati sugli obbiettivi

Oroscopo domani Scorpione 22 agosto: umore

Il Sole entra in Vergine, per quattro settimane, e sarete concentrati sul raggiungimento degli obbiettivi, ampliare i contatti professionali, stringere nuove amicizie, dedicarvi ad attività gratificanti. Al contempo, il Plenilunio odierno in Acquario, sollecita la necessità di prestare maggiore attenzione alla famiglia, alla casa. e dedicare più tempo ed energie. Se con le persone care, dovessero nascere delle discussioni riguardo ad alcune questioni, avete la sensazione che vi ostacolino, prima di trarre conclusioni affrettate, riflettete, aspettate che si calmino le acque. Prima di ogni altra cosa, dovrete cercare di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita personale.

Oroscopo domani Scorpione 22 agosto: amore

In coppia: il Plenilunio potrebbe scatenare nervosismo, irritabilità. La cosa migliore è sorridere, dimostrare pienamente l’amore che provate per la dolce metà.

Soli: è tempo di capire perché non riuscite a dare il via a una storia: dipende da voi o dagli altri? Non parlate di sfortuna, sapete bene che si tratta di vostre scelte.

Oroscopo domani 22 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): bisogno del supporto di chi vi circonda

Oroscopo Pesci 22 agosto: umore

La luna piena in Acquario sosta alle spalle del vostro segno, il che significa che avrete splendide intuizioni. Per oggi assecondate le emozioni, tanto più che avreste difficoltà a rispettare l’eventuale programma che avevate previsto. Al contempo, il Sole oggi entra in Vergine – per quattro settimane – e punta i riflettori sulle relazioni, anche di lavoro. In questo periodo per dare il meglio, avrete bisogno del supporto e della compagnia di chi vi circonda.

Oroscopo Pesci 22 agosto: amore

In coppia: sfruttate al meglio questa giornata in cui circola una magica armonia! E levatevi dalla testa qualche dubbio, andate oltre.

Soli: è una domenica in cui avete voglia di passione, di vivere l’amore: e troverete chi farà vibrare il vostro cuore.

