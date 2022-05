Oroscopo domani domenica 22 maggio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

In coppia: probabilmente non ne potete più della routine e oggi farete qualcosa per movimentarla. Il partner sarà pronto/a ad assecondarvi.

Soli: non dovete perdere tempo dietro a persone che sapete bene sono senza spessore. Guardate altrove.

Oroscopo domani 22 maggio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): ricaricare le batterie