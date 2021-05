Oroscopo domani 23 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): vivere con pienezza

Oroscopo domani Cancro 23 maggio: umore

In questo momento potreste cercare dei modi per vivere con pienezza. Per prima cosa, tuttavia, dovrete fare spazio alle nuove opportunità che arrivano, il che significherà portare a termine ciò che è rimasto in sospeso e che ne necessita di una soluzione, in poche parole semplificare la vostra vita.

Il moto retrogrado di Saturno, da oggi e fino al 10 ottobre, vi spingerà a fare quei cambiamenti che apriranno la strada a un nuovo inizio.

Oroscopo domani Cancro 23 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: il partner oggi potrebbe sembrare indifferente ma ne fate un dramma! Rispettate il suo silenzio. Domani andrà meglio.

Soli: gli incontri ci sono ma non aspettatevi troppo ma soprattutto evitate di coinvolgervi eccessivamente.

Oroscopo domani 23 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): ritrovare l’equilibrio

Oroscopo domani Scorpione 23 maggio: umore

Il vostro è un segno che ama il silenzio ed è dunque la domenica giusta per sondare il vostro mondo interiore, capire cosa ha bisogno di essere chiarito e lasciato alle spalle per ritrovare il giusto equilibrio. Se ci sono dei blocchi che vi impediscono di raggiungere il successo, la felicità, il guadagno, è ora di abbatterli!

Il moto retrogrado di Saturno in Acquario, da oggi e fino al 10 ottobre, sarà d’aiuto a riflettere e dare il via a cambiamenti importanti, a ristrutturare la vostra vita.

Oroscopo domani Scorpione 23 maggio: amore

In coppia: se ultimamente avete un po’ trascurato il partner, oggi cambierete atteggiamento: la relazione avrà la priorità su tutto!

Soli: un flirt rimarrà tale ma avrà il potere di farvi sentire affascinanti e sicuri di voi stessi.

Oroscopo domani 23 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): evitate di prendere decisioni

Oroscopo domani Pesci 23 maggio: umore

Attualmente state vivendo dei transiti che scatenano confusione o spingervi a commettere degli errori. Sono cose che potrebbero accadere a chiunque ma ciò non toglie che sia frustrante dover rifare da capo qualcosa che sembrava concluso.

In questo momento evitate di prendere decisioni e di giudicare severamente le persone perché influenzati da qualcuno. Proteggetevi, anche se si tratta di una persona a cui volete bene, anche perché in alcuni casi potrebbe mettere in dubbio la validità dei vostri obbiettivi e rendervi insicuri.

Oroscopo Pesci 23 maggio: amore

In coppia: alcune difficoltà potrebbero essere dovute a un’analisi sbagliata della situazione. Riesaminate e troverete un accordo.

Soli: conquistare chi vi attrae non vuol dire sacrificare tutto il resto. Trovate una via di mezzo!

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: una selezione nelle amicizie

TORO: la comunicazione non è al top

GEMELLI: desiderio di gratificarvi

LEONE: siete soddisfatti del lavoro?

VERGINE: restringere il campo d’azione

BILANCIA: atmosfera leggera e conviviale

SAGITTARIO: contatti molto promettenti

CAPRICORNO: riorganizzare le finanze

ACQUARIO: qualcuno tenta di manipolarvi