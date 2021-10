Oroscopo domani domenica 24 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 24 ottobre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): ridurre lo stress

Oroscopo domani Cancro 24 ottobre: umore

Per oggi, accomodatevi nell’accogliente carapace: con la Luna in Gemelli che sosta alle spalle del vostro segno siete dell’umore giusto per fare qualche riflessione restando per conto vostro, riportare equilibrio nelle emozioni. In poche parole, ridurre la pressione e lo stress e pensare alle vostre esigenze. E’ la domenica ideale per dedicare tempo al relax, al riposo a mettere ordine in casa, eliminando ciò che non vi serve più.