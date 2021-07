Oroscopo domani domenica 25 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 25 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 25 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): la soddisfazione di dire “no”

Oroscopo domani Cancro 25 luglio: umore

Spinti dalla gentilezza e dall’altruismo, correte sempre in aiuto di chi vi circonda, vi è difficile rifiutare una mano. Ma con la dissonanza Mercurio-Plutone oggi una richiesta potrebbe rivelarsi eccessiva e rendervi conto che non dicendo nulla le cose potrebbero andare fuori controllo.

E’ probabile dunque che rifiuterete in modo diretto, senza giri di parole. L’altro/a, va detto, non la prenderà bene ma almeno avrete la soddisfazione di aver detto “no” e ciò vi farà sentire bene.

Oroscopo domani Cancro 25 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: non potrete fare a meno di dire ciò che vi pesa sul cuore. Il problema è che non parlerete in modo tranquillo…

Soli: nessuna voglia di impegnarvi o conquistare. Ma non è una buona ragione per avere un atteggiamento poco piacevole.

Oroscopo domani 25 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): seguire il leggendario istinto

Oroscopo domani Scorpione 25 luglio: umore

Con la dissonanza Mercurio-Plutone la vostra attenzione sarà puntata sui dettagli riguardanti un problema complesso e la mente girerà a mille. Ma in questo momento potrebbe essere difficile capire cosa fare e concentrarvi su questo sarà un inutile spreco di tempo ed energie.

Provate invece a seguire il vostro leggendario istinto: quando tutto il resto non sembra funzionare è la vostra vera guida. Al contempo, per oggi evitate di scatenare discussioni riguardo a una divergenza di idee: è una battaglia che non vincereste voi.

Oroscopo domani Scorpione 25 luglio: amore

In coppia: tensioni interiori, un po’ di stress e potreste avere reazioni impulsive. Per oggi, evitate discussioni.

Soli: E’ una domenica in cui rimanere dietro le quinte, gli incontri non porterebbero a nulla. Solo a una perdita di tempo.

Oroscopo domani 25 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): chiedere scusa

Oroscopo domani Pesci 25 luglio: umore

Lavoro o vita privata, potrebbe esserci un disaccordo con una persona. Nei prossimi giorni chiedere scusa ammettendo che forse avete esagerato sarà più facile. Oggi, anche se sarebbe nel vostro interesse, potrebbe essere l’ultima cosa che avrete voglia di fare.

Eppure, tendendo la mano, parlando in modo pacato e positivo – e non gettando benzina sul fuoco – le tensioni inizierebbero a scemare. Ne vale dunque sicuramente la pena.

Oroscopo Pesci 25 luglio: amore

In coppia: agite troppo in funzione del partner, dei suoi desideri, dimenticando i vostri.

Soli: la Luna a voi dice di fare tabula rasa, ripartire da zero lasciando definitivamente alle spalle il passato.

