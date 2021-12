Oroscopo domani domenica 26 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

La forza è al centro della vostra personalità, il che vi mette potenzialmente in grado di gestire situazioni complesse, anche quelle che riguardano gli altri. E’ un momento in cui vi addentrerete in alcune questioni e qualcuno chiederà il vostro saggio nonché prezioso consiglio. Al contrario di voi, tra chi vi circonda, infatti, c’è chi non riesce a capire cosa sta succedendo o come affrontarlo.