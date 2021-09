Oroscopo domani domenica 26 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 26 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una grande forza interiore

Oroscopo domani Cancro 26 settembre: umore

Avete una grande forza interiore ed è pronta a eruttare come lava da un vulcano! Lasciate che a guidarvi oggi sia la passione, diventi il motore della giornata: sarete stupiti per primi voi di cosa sarete in grado di fare! Non abbiate timore, procedete. La fortuna, inoltre, vi tirerà fuori da qualsiasi eventuale situazione difficile. Su un altro piano: se con una persona cara c’è stata una brutta discussione, fate il primo passo e chiarite.

Oroscopo domani Cancro 26 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: la relazione procede bene, circolano carezze, dolci attenzioni… Manca solo una cosa: un pizzico in più di fantasia. Soli: è una domenica in cui non nascerà una storia importante ma l’atmosfera è propizia a incontri leggeri, disinvolti, persino frivoli. Oroscopo domani 26 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): bando al rancore

Oroscopo domani Scorpione 26 settembre: umore

Con la Luna in Gemelli potrebbero emergere forti emozioni ma d’altra parte, siete abituati… Al contempo, Mercurio domani entra in moto retrogrado e probabilmente potreste pensare di contattare una persona per risolvere una vecchia questione. Di qualunque cosa si tratti, bando al rancore, tendete una mano e parlate. All’inizio forse sarà imbarazzante ma in seguito sarà più semplice e tra voi due qualcosa potrebbe cambiare in meglio.

Oroscopo domani Scorpione 26 settembre: amore

In coppia: è una domenica in cui affronterete alcuni problemi e farete in modo di trovare delle soluzioni. Soli: determinati a esprimere chiaramente ciò che provate per una persona. Ed è un atteggiamento vincente!

Oroscopo domani 26 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): atmosfera un po’ confusa

Oroscopo Pesci 26 settembre: umore

E’ il momento di riflettere con attenzione sui dettagli riguardanti le finanze ed eventuale apportare eventuali modifiche o, se necessario, cercare delle soluzioni. Mercurio in Bilancia da domani – 27 settembre – entra in moto retrogrado: rappresenta un’opportunità per risolvere questioni lasciate in sospeso e prima di accettare un impegno, porre le domande giuste. Fatelo e il resto verrà da sé.

Oroscopo Pesci 26 settembre: amore

In coppia: per ritrovare l’armonia con il partner, oggi dovete cercate di trovare un terreno d’intesa.

Soli: atmosfera un po’ confusa, potreste essere indecisi tra due persone. Per oggi, non prendete decisioni.

