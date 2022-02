Oroscopo domani domenica 27 febbraio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 27 febbraio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): l’importanza di dire “no”

Oroscopo domani Cancro 26 febbraio: umore

Quattro pianeti in Capricorno, Luna-Venere-Marte-Plutone sono in aspetto di opposizione al vostro segno. Fino al 6 marzo dovete riflettere sull’importanza di dire dei “no”. Dire “no” a chi abusa della vostra gentilezza, che approfitta dell’affetto che provate nei suoi confronti. Al contempo, anche eventualmente riflettere come prendere le distanze da una persona che vi sta manipolando, che ha potere su di voi.

Oroscopo domani Cancro 27 febbraio: amore

In coppia: i pianeti in Capricorno accentuano le emozioni, in positivo e in negativo. Evitate di controllare tutto e ancor meno il partner. Soli: se le vostre storie d’amore finiscono in niente, è tempo di capire perché e cambiare approccio. Riflettete con calma e obiettività, capirete cosa per voi conta davvero.

Oroscopo domani 27 febbraio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): concretizzare un progetto Oroscopo domani Scorpione 27 febbraio: umore Potreste aver riflettuto molto su un obiettivo o un progetto e a chi chiedere un aiuto per concretizzarlo. E’ il momento di iniziare a impegnarvi e far quadrare le cose. Attenzione: potreste avere la tendenza a sognare in grande e crogiolarvi nel pensiero del risultato ma senza alzare un dito. Ma non sarebbe affatto da voi. Avete sempre la determinazione giusta per far accadere le cose! Oroscopo domani Scorpione 27 febbraio: amore In coppia: con Luna, Venere, Marte e Plutone in Capricorno il desiderio è al top! In ogni caso siate meno possessivi, non c’è motivo di essere gelosi del partner. Soli: intraprendenti, con la ferma intenzione di realizzare i vostri desideri. L’amore è in pole position, ma fatene buon uso. Canalizzate al meglio le emozioni e un incontro andrà a buon fine. Oroscopo domani 27 febbraio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): idealizzare le persone Oroscopo Pesci 27 febbraio: umore La Luna abbraccia Venere, Marte e Plutone, in Capricorno nel vostro settore dell’amicizia. In primo piano, fino al 6 marzo (momento in cui Venere e Marte entreranno in Acquario) c’è dunque un’amicizia o una relazione idealizzata. Idealizzare le persone è spesso la vostra specialità, vedi solo il lato buono degli altri, anche migliori di quanto siano in realtà. Per questo, piedi per terra! Oroscopo Pesci 27 febbraio: amore In coppia: con i pianeti in Capricorno passione fa rima con fusione! Le emozioni sono intense, anche se difficili da controllare. Ma l’amore è immenso e con il partner sfruttate pienamente questa domenica romantica. Soli: giornata particolarmente favorevole a un incontro tra due cuori che iniziano a flirtare insieme. Sapete di chi stiamo parlando…

