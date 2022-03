Oroscopo domani domenica 27 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 27 marzo 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): contatti con persone influenti

Oroscopo domani Cancro 27 marzo: umore

Mercurio entra in Ariete, sosta nel settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione. Fino al 11 aprile penserete a progetti, questioni e obbiettivi professionali. Nelle conversazioni sarete inoltre più attenti e prudenti poiché vi sentirete più responsabili di ciò che direte e di come lo direte. La comunicazione sarà infatti la chiave del vostro successo. Entrerete in contatto con persone influenti che potrebbero dare una mano a far progredire i vostri progetti.

Oroscopo domani Cancro 27 marzo: amore

In coppia: il partner potrebbe essere preoccupato/a e leggermente distante. Vorrete saperne di più, ma senza risultato. Cercate di non essere troppo invadenti, rischiate di peggiorare la situazione. Soli: circola confusione, ci sono molte illusioni e disillusioni. Le vostre esigenze stanno giocando brutti scherzi.

Oroscopo domani 27 marzo 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): periodo di intenso lavoro Oroscopo domani Scorpione 27 marzo: umore Mercurio sbarca in Ariete, fino al 11 aprile punta i riflettori sul vostro settore del lavoro, della forma fisica e del quotidiano. Il transito annuncia un periodo di lavoro intenso, a voi chiede di dare la priorità all’efficienza, alla produttività e al vostro benessere: avrete la giusta dose di disciplina mentale per dare il via a quei cambiamenti di cui hanno bisogno la vostra mente e il corpo. Oroscopo domani Scorpione 27 marzo: amore In coppia: conversazioni intense, trovate le parole perfette per confidarvi con il partner. Sarà felice inoltre di affrontare alcune questioni rimaste irrisolte. Soli: la lucidità vi permetterà di fare una saggia selezione tra i vostri contatti. Oroscopo domani 27 marzo 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un freno alle spese Oroscopo Pesci 27 marzo: umore Con Mercurio in Ariete, fino al 11 aprile, pur volendo gestire le finanze in modo responsabile, spesso sarete tentati da qualche acquisto. Potreste desiderare di risparmiare ma al contempo concedervi un qualcosa che vi gratifichi, soprattutto se attira la vostra attenzione. Il transito, tuttavia, rappresenta un invito a mettere un freno e darvi un limite di spesa. Anche se è piacevole godere della gratificazione immediata, mantenere il controllo vi farà sentire meglio. Oroscopo Pesci 27 marzo: amore In coppia: per evitare che nella relazione si insinui la noia, è importante introdurre alcune novità. Soli: questa domenica potrebbe essere un’occasione per conoscere nuove persone, ma avrete difficoltà a entrare in sintonia.

