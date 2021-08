Oroscopo domani domenica 29 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 29 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): premere l’acceleratore

Oroscopo domani Cancro 29 agosto: umore

Se avete aspettato a prendere l’iniziativa è il momento di premere l’acceleratore così da raggiungere i vostri obbiettivi. Nei prossimi giorni, siate aperti a conversazioni, contatti professionali e opportunità. Nel corso di questa domenica, la Luna entrerà in Gemelli e avrete bisogno di tranquillità, di stare per conto vostro. Per oggi, concedetevi uno stop, se potete rimandate impegni e responsabilità ed entrate in contatto con voi stessi, con le vostre emozioni. Domani sarete pronti a dare quel colpo di acceleratore con maggiore grinta.

Oroscopo domani Cancro 29 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: è una bella domenica, avrete modo di rafforzare la relazione, renderla speziata con momenti sensuali. Soli: giornata in cui potrebbero esserci incontri molto promettenti, flirt all’insegna della tenerezza! Oroscopo domani 29 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): ricucire un’amicizia

Oroscopo domani Scorpione 29 agosto: umore

Con la Luna in Toro in armonia con Mercurio, nella prima parte della domenica vi sarà facile entrare in sintonia con chi vi circonda. Se state aspettando il momento giusto per ricucire un’amicizia o affrontare un argomento delicato in una relazione, le vibrazioni del transito vi permettono di risolvere al meglio. Se inoltre dovete risolvere un problema, la cosa migliore è quella di distrarvi, distaccarvi facendo ad esempio una passeggiata nella natura, un giro in bicicletta o più semplicemente ascoltare la vostra musica preferita.

Oroscopo domani Scorpione 29 agosto: amore

In coppia: i pianeti vi invitano a mostrare e dimostrare l’amore che provate per il partner! Aprite il cuore. Soli: non siete ingenui, avete la testa sulle spalle. In caso di incontro, dunque, non dovete temere delusioni, tutto andrà nel modo migliore.

Oroscopo domani 29 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): non lasciatevi influenzare

Oroscopo Pesci 29 agosto: umore

Con l’imminente dissonanza Marte-Nettuno, l’atmosfera già oggi è un po’ confusa, soprattutto sul fronte della comunicazione. Se qualcuno, ad esempio, dovesse chiedervi cosa volete potreste avere difficoltà a dirlo e seguire passivamente le loro decisioni e i loro consigli. Il che non sarebbe giusto. Ritagliare del tempo per voi, riflettendo con calma sarà d’aiuto a non rimanere influenzati e a fare le scelte più idonee.

Oroscopo Pesci 29 agosto: amore

In coppia: lo sguardo del partner dice pienamente quanto è grande il suo amore. Che aspettate a ricambiare con baci ardenti e sensuali carezze?

Soli: arriva l’amore, quello con la A maiuscola! La vostra situazione affettiva cambierà completamente.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: RISOLVERE PROBLEMI IN SOSPESO

TORO: ATTENZIONE A COME VI ESPRIMETE

GEMELLI: CONVERSAZIONI INTERESSANTI

LEONE: OCCHIO AI MIRAGGI

VERGINE: MOLTO REALISTICI

BILANCIA: INCONTRI CON GLI AMICI

SAGITTARIO: TESI E UN PO’ ANNOIATI

CAPRICORNO: DOMENICA DI RELAX

ACQUARIO: CERCATE DI ESSERE ACCOMODANTI