Oroscopo domani domenica 29 maggio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

In coppia: un po’ possessivi ma al partner va bene così: si sente conquistato, protetto e coccolato come il primo giorno…

Soli: proverrete in diversi modi a mostrare la vostra attrazione per una persona e farete centro! Scalderete i vostri cuori. Per i corpi bisognerà aspettare un po’. Sarete voi a decidere quando…