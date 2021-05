Oroscopo domani 30 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): evitate di parlare di denaro

Oroscopo domani Cancro 30 maggio: umore

Con Mercurio retrogrado, se possibile evitate comunicazioni importanti di lavoro, nuovi contratti, brevi viaggi o l’organizzazione di nuovi eventi poiché circola un po’ di confusione mentale. Esaminate invece l’attuale realtà lavorativa e cercate di capire cosa dovreste modificare, riorganizzare o migliorare. L’aspetto astrale è un’opportunità per riesaminare il passato anziché dare il via a qualcosa di nuovo.

Su un altro piano: evitate di parlare, per oggi, di questioni di denaro. Potreste discutere con i familiari oppure vedere tutto in chiave negativa.

Oroscopo domani Cancro 30 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: con il partner c’è intesa, complicità e zero conflitti. Serenità a tutto campo.

Soli: non è previsto un incontro spettacolare ma uno che avrà il merito di farvi trascorrere una domenica piacevole. E non è poco…

Oroscopo domani 30 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): bisogno di una pausa

Oroscopo domani Scorpione 30 maggio: umore

Avete bisogno di una pausa dunque per oggi spegnete il telefono e dedicate attenzioni alle persone più vicine. I passaggi evidenziano la necessità di riposo e di un ritmo rallentato. Anche se non è escluso che in serata riemerga un problema familiare che scatenerà delle tensioni.

Se riguardo a una questione che non fa progressi, vi sentite frustrati un po’ di esercizio fisico vi permetterà di canalizzare le forti emozioni. Eviterete di prendervela – fuori luogo – con chi vi circonda.

Oroscopo domani Scorpione 30 maggio: amore

In coppia: tenerezza, risate, oggi non vi annoierete di sicuro e vi ricaricherete di belle energie.

Soli: sfoderate il fascino, il potere di seduzione – per voi non ha segreti – e certamente farete una conquista.

Oroscopo domani 30 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): trovare un compromesso

Oroscopo domani Pesci 30 maggio: umore

Nel corso di una discussione non vi sarà facile trovare una via di mezzo e potrebbero nascere inevitabilmente delle tensioni. Cercate di avere un atteggiamento comprensivo e meno rigido, eventualmente essere disposti a trovare un compromesso.

Sul fronte lavoro, potrebbero arrivare delle belle opportunità ma in questo momento potreste sentirvi un po’ demotivati e forse perché non vi concedete abbastanza fiducia. In questo caso, cercate di rivedere il vostro stato d’animo così da avere un rinnovato senso di sicurezza in voi stessi.

Oroscopo Pesci 30 maggio: amore

In coppia: con il partner siete più concilianti del solito ed è un atteggiamento sincero. Potreste persino ammettere qualche errore…

Soli: meno riservati e pronti a migliorare la vita affettiva. E’ la giornata giusta per abbattere alcune barriere!

