Oroscopo domani 4 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una direzione diversa

Oroscopo domani Cancro 4 luglio: umore

Non è il momento migliore per prendere le grandi decisioni, in particolare rispetto al lavoro, alla famiglia. Sebbene siate consapevoli delle aspettative e dei limiti forse – seppure temporaneamente – non avete quella sicurezza giusta per prendere delle iniziative. Aspettate fino a quando non avrete un piano preciso.

Evitate, inoltre, di concentrarvi su ciò che pensano gli altri: dovete fare ciò che va bene soprattutto per voi. I pianeti annunciano che a poco a poco la vostra vita è sul punto di prendere una direzione diversa e vi sentirete liberi!

Oroscopo domani Cancro 4 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: siete molto innamorati del partner, d’accordo, ma evitate atteggiamenti possessivi. Tanto più che vi ama come il primo giorno.

Soli: tra il ritorno di un/a ex e un nuovo incontro, oggi la giornata sarà piena di sorprese.

Oroscopo domani 4 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): cercate di rilassarvi

Oroscopo domani Scorpione 4 luglio: umore

La Luna in Toro forma delle dissonanze con altri pianeti e probabilmente non è una delle giornate migliori dell’anno. La soluzione ideale sarebbe quella di rilassarvi prendendo le distanze dalle situazioni che vi stressano. Purtroppo non è sempre possibile e oltretutto il vostro non è un segno che riesce a lasciarsi andare, cedere, anche se – probabilmente lo sapete bene voi per primi – sarebbe di gran lunga l’atteggiamento migliore.

Vi darebbe la possibilità di affrontare la settimana con rinnovata grinta e determinazione.

Oroscopo domani Scorpione 4 luglio: amore

In coppia: un po’ troppo possessivi e il partner non è detto sia disposto a subire la vostra gelosia!

Soli: sembra che una precedente relazione sia ancora molto presente nel vostro cuore. Per il momento non è aria di nuove storie.

Oroscopo domani 4 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): vietato agire impulsivamente

Oroscopo domani Pesci 4 luglio: umore

E’ una giornata in cui riflettere sull’autostima, il reddito e il lavoro. Forse siete pagati poco o vorreste veder riconosciuto il vostro impegno. Potreste aver pensato di mollare il lavoro attuale ma pensateci bene. Prima di prendere una decisione assicuratevi di avere un’uscita di sicurezza.

Con la dissonanza Marte-Urano, soprattutto nel lavoro evitate di agire impulsivamente poiché potreste prendere commettere un errore. Non stiamo dicendo di abbandonare l’idea di un cambiamento ma di riflettere prima di agire.

Oroscopo Pesci 4 luglio: amore

In coppia: dolcezza, tenerezza, complicità, sensualità: con il partner siete uniti più che mai!

Soli: la giornata potrebbe riservarvi piacevoli sorprese. E se aspettate che una persona vi lanci segnali di interesse, li avrete!

