Oroscopo domani domenica 5 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 5 dicembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): la regola del dare/avere Oroscopo domani Cancro 5 dicembre: umore Con la Luna in Capricorno, questa domenica potreste avere la sensazione che le persone che vi circondano, in particolare i familiari, siano distratte, lontane, poco cordiali o affettuose. Fatevi una domanda: siete sicuri di mostrare sempre interesse o ciò che provate? E’ la regola del dare/avere. Forse pensate di non ricevere abbastanza ma ciascuno ha un modo personale di esprimere l’affetto. Oroscopo domani Cancro 4 dicembre 2021: come va l’amore? In coppia: qualche disaccordo ma è la giornata giusta per parlare serenamente e trovare un compromesso. Soli: state aspettando un messaggio o una chiamata? S un certo punto non vedendo alcun segnale vi arrenderete. Per sfogarvi ne parlerete con un amico. Oroscopo domani 5 dicembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una marcia in più Oroscopo domani Scorpione 5 dicembre: umore E’ una domenica in cui i pianeti vi dotano di una marcia in più. Ci sono conversazioni da portare a termine, commissioni da sbrigare e persone da incontrare. Inoltre, con il buon aspetto Marte-Plutone la forma mentale è buona e potete apportare delle modifiche o dei miglioramenti. Una giornata impegnativa dunque ma cercate di non affannarvi spinti dalla necessità di realizzare il massimo. Oroscopo domani Scorpione 5 dicembre: amore In coppia: è una bella domenica, molto romantica e insieme parlerete del futuro. Soli: una persona diversa da voi, lontana dalle vostre solite scelte vi affascinerà. E vorrete approfondire la conoscenza. Oroscopo domani 5 dicembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una bella domenica Oroscopo Pesci 5 dicembre: umore

Con la Luna in Capricorno in programma c’è una bella domenica. Probabilmente con gli amici avete organizzato qualcosa: avete voglia di spassarvela un po’. In questo momento provate il bisogno di farvi qualche sana risata e non prendere troppo sul serio i vostri eventuali problemi. Con il fascino di cui vi dota Venere in Capricorno, sarete al centro dell’attenzione e animerete piacevolmente qualsiasi riunione.