Oroscopo domani domenica 5 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 5 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): circolano tensioni

Oroscopo domani Cancro 5 settembre: umore

Stabilire maggiore armonia in famiglia o risolvere un problema di tipo pratico, oggi può essere un obbiettivo positivo da raggiungere. Ma con la dissonanza Venere-Plutone potrebbero esserci delle tensioni e scoprire che una persona vi sta ostacolando, vi blocca, cerca di avere il controllo o dirigere la vostra vita. E’ invece il momento di reinventarvi sul piano personale o lavorativo, operare un cambiamento che vi permetta di essere voi stessi.

Oroscopo domani Cancro 5 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: il partner potrebbe sembrarvi distratto e voi irritarvi. Giocate la carta della tenerezza ed eviterete discussioni. Soli: intraprendenti, oggi potreste fare un conquista ma sarà senza domani: la dimenticherete presto… Oroscopo domani 5 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una trasformazione

Oroscopo domani Scorpione 5 settembre: umore

I pianeti vi impongono una trasformazione e non potete eludere la loro richiesta. Ma il vostro segno è come l’araba fenice, siete abituati a risorgere dalle ceneri di vecchi modi di essere. Se inoltre c’è un settore problematico, anziché lasciare che vada alla deriva affrontate la situazione a testa alta e cercate di prendere decisioni importanti. Ovviamente non tutto in una volta, passo dopo passo, oppure scegliete un momento in cui non vi sentite sotto pressione.

Oroscopo domani Scorpione 5 settembre: amore

In coppia: sostegno reciproco e questioni finanziarie saranno al centro delle vostre conversazioni. Ma al partner direte che è indispensabile ravvivare la passione… Soli: potreste pensare di partire alla ri-conquista di un ex amore. Seguite l’istinto e non sbaglierete.

Oroscopo domani 5 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): fate ciò che piace a voi

Oroscopo Pesci 5 settembre: umore

I passaggi astrali odierni potrebbero scatenare nervosismo, vorrete fare di tutto tranne ciò che veramente dovreste. Ma, alla fine, sarebbe una cosa tanto grave? Se questo atteggiamento vi porta alla scoperta di qualcosa che vi interessa e vi appassiona, probabilmente vale la pena di assecondarlo. Chi vi circonda, amici o familiari, potrebbe aver programmato qualcosa ma non dovete sentirvi obbligati a partecipare. Fate ciò che volete e senza sentirvi in colpa.

Oroscopo Pesci 5 settembre: amore

In coppia: in casa circola un po’ di agitazione: fate mille cose contemporaneamente e il partner innervosirsi. Nulla di grave, in serata sarete molto romantici!

Soli: potreste risentire un/a ex e dare il via a conversazioni interminabili. Il che potrebbe essere una gran perdita di tempo…

