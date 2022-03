Oroscopo domani domenica 6 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 6 marzo 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): pronti a correre un rischio

Oroscopo domani Cancro 6 marzo: umore

Venere e Marte escono finalmente dal vostro segno opposto, il Capricorno, il che allevia la pressione dei vostri impegni di lavoro. I due pianeti oggi entrano in Acquario e vi spingeranno a portare le collaborazioni o accordi al livello successivo. Emerge il vostro lato intraprendente e potreste essere pronti a correre un rischio e lanciarvi in una nuova avventura. Saturno in Acquario, in ogni caso consiglia cautela. Fate prima delle ricerche e metterete le basi per il successo.

Oroscopo domani Cancro 6 marzo: amore

In coppia: nella relazione potrebbe circolare gelosia vostra o del partner. Evitate crisi inutili. Soli: un incontro potrebbe scatenare un forte desiderio ma non è detto che ci sia di mezzo l’amore…

Oroscopo domani 6 marzo 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): rendere la casa accogliente Oroscopo domani Scorpione 6 marzo: umore Venere e Marte entrano in Acquario, sostano nel vostro settore della casa, della famiglia. Se volete rendere l’abitazione calda e accogliente è il momento giusto. Ora e nelle prossime settimane sarete determinati ad apportare più calore, armonia e comfort nel vostro mondo domestico. Per quanto riguarda questa domenica, cercate di impegnare meno energie per soddisfare i bisogni di chi non ricambierebbe il favore. Anche se ciò dovesse comportare un allontanamento. Oroscopo domani Scorpione 6 marzo: amore In coppia: la Luna e Venere mettono alla prova la relazione e i sentimenti. E’ in discussione uno dei pilastri principali dell’equilibrio di coppia: la fiducia. Darete la colpa al partner per le sue numerose assenze.

Soli: le pene d’amore del passato sono ancora presenti, mettete una barriera tra voi e gli altri. Agli occhi di chi vi corteggia sembrate freddi e distanti. Oroscopo domani 6 marzo 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): esaminare gli obbiettivi Oroscopo Pesci 6 marzo: umore Venere e Marte in Acquario oggi iniziano la sosta alle spalle del vostro segno. E’ tempo di riflettere sul vostro percorso professionale, considerare la vostra linea d’azione e capire in cosa vale la pena investire la vostra energia. Non è il momento di nuovi inizi ma quello di fare una pausa per esaminare voi stessi e i vostri obiettivi. Oroscopo Pesci 6 marzo: amore In coppia: potreste avere la sensazione che il partner non faccia abbastanza, né per voi né per mantenere viva la relazione. Soli: è una giornata in cui non sapete bene cosa volete e dove state andando. Provate a pensare positivo…

