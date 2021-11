Oroscopo domani domenica 7 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Quando si tratta di conquistare il cuore delle persone, siete inarrestabili. Il buon aspetto di Mercurio nel vostro segno con Venere, vi rende magnetici, accentua il fascino e il carisma. Sono le vibrazioni astrali ideali per mettervi al centro della scena in qualsiasi circostanza. Al contempo, il buon aspetto Luna-Saturno vi permette di rimanere con i piedi per terra, ben ancorati alla realtà (il che non è poco).