Oroscopo domani 1 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): andare avanti con sicurezza

Oroscopo domani Cancro 1 luglio: umore

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni ed è possibile che speriate in un positivo riconoscimento del vostro impegno nel lavoro o nel raggiungimento di un obbiettivo personale. Non chiedere conferme, tuttavia, è l’atteggiamento più giusto. Continuate a fare del vostro meglio anziché fare affidamento sulle opinioni degli altri che cambiano da un giorno all’altro.

Se avete consapevolezza di essere all’altezza, andate avanti con sicurezza. Il riconoscimento atteso in seguito arriverà.

Oroscopo domani Cancro 1 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: lasciate che a parlare siano i sentimenti! Spesso, per pudore, tacete le vostre emozioni.

Soli: un incontro inatteso e sorprendente. Evitate la diffidenza, lasciatevi andare. Non resterete delusi.

Oroscopo domani 1 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un approccio realistico

Oroscopo domani Scorpione 1 luglio: umore

Con la dissonanza Marte-Saturno, la sensazione odierna potrebbe essere quella di aver sbattuto contro un muro. L’aspetto punta i riflettori sui blocchi riguardanti le questioni domestiche e familiari ed evidenzia le preoccupazioni per il lavoro.

Anziché farvi prendere dal panico nel caso una questione rallenti o alcuni progetti sono fonte di frustrazione, fate un passo indietro per capire come applicare un approccio più realistico alla vostra situazione. E, all’occorrenza, essere pronti a voltare pagina.

Oroscopo domani Scorpione 1 luglio: amore

In coppia: mai dare per scontato l’amore del partner. Per cui oggi cercate di fare una dolce sorpresa, soprattutto se siete un po’ in freddo.

Soli: giornata perfetta per dichiarare il vostro amore alla persona che vi attrae. Bando ai timori e date il meglio di voi stessi.

Oroscopo domani 1 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): attenzione a spendere troppo

Oroscopo domani Pesci 1 luglio: umore

La Luna in Ariete potrebbe rendervi impulsivi sul fronte acquisti, la tendenza sarà quella di tirar fuori velocemente la carta di credito o il bancomat senza riflettere se avete o meno la reale possibilità di spendere. Al contempo il passaggio è un invito a esplorare un talento che avete e che per decollare ha bisogno di una spinta.

Se altre persone vi hanno detto che eccellete in una certa attività, prendetele in parola. In questo caso investite il denaro nei libri, in un corso o nel materiale necessario: nasceranno cose buone.

Oroscopo Pesci 1 luglio: amore

In coppia: per evitare la noia, cercate di cambiare le piccole abitudini, trovare delle nuove attività da praticare con il partner.

Soli: un incontro è possibile ma prima di lanciarvi, andateci piano perché potrebbe trattarsi di un fuoco di paglia.

