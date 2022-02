Oroscopo domani giovedì 10 febbraio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Se siete preparato e avete una buona strategia, concluderete a vostro vantaggio ed eliminerete i concorrenti. La Luna in Gemelli potrebbe essere d’aiuto a individuare le questioni importanti e portarle alla luce. Ciò porterà chiarezza nelle conversazioni, soprattutto se qualcosa è accennato ma non detto apertamente. Sembra che siate sempre più vicini a un accordo per il quale avete lavorato duramente.

Non potete accontentare tutti, motivo per cui non dovreste nemmeno provarci. La Luna in Gemelli indica che questo è un giovedì in cui volervi bene, prendere cura di voi stessi. Evitate dunque di correre in aiuto di un amico, soprattutto se è l’ultima cosa che avete voglia di fare. Probabilmente a dare una mano ci sarà un’altra persona, per cui non preoccupatevi. Dovete mettervi al primo posto.