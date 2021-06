Oroscopo domani 10 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): idee eccellenti

Oroscopo domani Cancro 10 giugno: umore

La Luna Nuova e Mercurio in Gemelli sostano alle spalle del vostro segno: immaginazione e intuito sono al massimo. In qualsiasi circostanza fidatevi della prima impressione e lasciate libero corso all’immaginazione poiché potreste avere idee eccellenti. Non ultimo per dare una mano a chi vi circonda. Il Novilunio, infatti, accentua il vostro lato compassionevole e la capacità di mettervi nei panni degli altri.

E’ un buon momento, inoltre per fare un bilancio così da dare il via a un nuovo ciclo d’espansione e progresso.

Oroscopo domani Cancro 10 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: con il Novilunio dovete puntare a un dialogo limpido e sincero. Se avete qualcosa che vi pesa sul cuore, è il momento di parlare.

Soli: occhio ai miraggi: oggi rischiate di prendere lucciole per lanterne e prendere per vera qualsiasi cosa vi diranno.

Oroscopo domani 10 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): buon momento nelle finanze

Oroscopo domani Scorpione 10 giugno: umore

Il Novilunio in Gemelli può fungere da catalizzatore per dare il via a situazioni migliori: è il momento giusto per mollare ciò che nella vostra vita è inutile così da sfruttare tutto ciò che è nuovo ed entusiasmante. Tagliare i rami secchi sarà come toglievi un peso e sarete pronti a esplorare nuove possibilità.

Al contempo, nelle finanze potrebbe esserci un cambiamento positivo: se state aspettando un prestito, maggiore credito o nuovi clienti otterrete le risposte. La chiave, ora, è negoziare, accettare piccoli compromessi ed essere inoltre realistici su ciò che davvero potrebbe esservi d’aiuto.

Oroscopo domani Scorpione 10 giugno: amore

In coppia: la franchezza con cui entrambi oggi vi esprimerete sarà utile a rafforzare la complicità e a fare progetti per il futuro.

Soli: dichiarare il vostro amore a chi vi attrae, oggi non è una mission impossible. Le vostre parole faranno centro!

Oroscopo domani 10 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): cambiamenti in casa

Oroscopo domani Pesci 10 giugno: umore

Se avevate il desiderio di apportare delle modifiche nell’ambito domestico ma non eravate riusciti, con il Novilunio in Gemelli farete un passo avanti. Può trattarsi di un trasloco, di un importante progetto di ristrutturazione riguardante la casa, oppure il desiderio di mettere su famiglia o migliorare le relazioni con l persone care.

Le cose potrebbero concretizzarsi nel giro di pochi giorni o di mesi ma una volta dato il via al cambiamento non tornerete indietro. Guarderete al futuro.

Oroscopo Pesci 10 giugno: amore

In coppia: il desiderio è quello di creare con il partner un migliore equilibrio. E oggi avete la possibilità di parlare serenamente di ciò che non va, trovare insieme una soluzione.

Soli: un appuntamento potrebbe essere annullato. Non ne fate un dramma, è solo rimandato e avrete modo di rivedere la persona.

