Oroscopo domani giovedì 14 aprile 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

La Luna in Vergine in buon aspetto con Plutone, aumenta il consenso nella vita sociale, probabilmente scoprirete che i vostri amici hanno bisogno di consigli e si rivolgono a voi. Sarete spinti a esprimere la vostra opinione senza mezzi termini, per questo potrebbe essere necessario parlare in un modo che non sembri distaccato o pungente. In seguito sarete dell’umore giusto per ritagliare una serata tranquilla tutta per voi.