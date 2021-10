Oroscopo domani giovedì 14 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con Mercurio in Bilancia che rallenta prima di riprendere il moto diretto – il 18 – è importante fare attenzione alla comunicazione in una relazione di lavoro o personale. La dissonanza Sole-Marte con Plutone, indica un momento in cui tra voi e un’altra persona non c’è intesa. Fate attenzione a ciò che direte e accertatevi che l’altro/a comprenda bene le vostre parole. Soprattutto perché si tratterà di un’operazione delicata.

Oroscopo domani Cancro 14 ottobre 2021: come va l’amore?

In coppia: è una giornata in cui con il partner potrete chiarire qualcosa che vi assilla. Soli: la comunicazione non è al top. Per oggi meglio non entrare in azione né parlare. Oroscopo domani 14 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): qualcuno vi farà ritrovare il sorriso

Con la Luna in Acquario è una giornata in cui è bene rimanere dietro le quinte. La sensibilità è accentuata, in particolare alle questioni domestiche a alle attuali dinamiche familiari. Per risolverle sarà necessario andare a fondo. Con la mente rilassata è probabile che svilupperete buone idee che in precedenza non avevate preso in considerazione. Avrete capito che il morale oggi non è al top ma con Venere in Sagittario qualcosa o qualcuno vi farà ritrovare il sorriso.

Oroscopo domani Scorpione 14 ottobre: amore

In coppia: ottimo momento per mettere le carte in tavola e parlare di eventuali problemi. Soli: non è affatto escluso un incontro ma prima di lanciarvi riflettete così da evitare di ripetere gli stessi schemi.

Oroscopo domani 14 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): mettere dei limiti

Oroscopo Pesci 14 ottobre: umore

Fidatevi dell’istinto: se sentite che qualcosa non va dovete affrontarlo anziché fare come gli struzzi. Potrebbe trattarsi di una persona che ha intenzione di coinvolgervi in una situazione oppure una nuova amicizia sembra essersi arenata. Se provate una sensazione di disagio state alla larga, prendete le distanze. Evitate che la voglia di essere gentili impedisca di mettere dei limiti. Dovete inviare il segnale chiaro che con voi non si scherza.

Oroscopo Pesci 14 ottobre: amore