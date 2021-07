Oroscopo domani giovedì 15 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 15 luglio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 15 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): pensare fuori dagli schemi

Oroscopo domani Cancro 15 luglio: umore

Il Sole nel vostro segno, nel lavoro a voi consiglia di non rimanere nell’ombra e invece agire. Il buon aspetto con Nettuno indica che è il momento di entrare in contatto con le vostre speranze, i vostri sogni riguardanti la professione.

Pensare fuori dagli schemi vi permetterà di ottenere ciò che desiderate. Valutate le vostre strategie e i vostri contatti: sarà d’aiuto ad andare ancora più avanti. Visto che ispirate simpatia, chiedere un favore ora vi farà ottenere una risposta positiva!

Oroscopo domani Cancro 15 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: il partner giudica le vostre reazioni un po’ impulsive. E’ vero, reagite a caldo ma quando una cosa vi sta molto a cuore.

Soli: stufi della solitudine ma sembra che non facciate nulla per trovare la persona giusta. Cos’è che vi frena?

Oroscopo domani 15 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): allontanarvi da tutto

Oroscopo domani Scorpione 15 luglio: umore

Potreste aver voglia di fare qualcosa di nuovo: se vi permette di ricaricare le batterie ed essere più produttivi, lanciatevi senza esitare. E se coinvolge il vostro lato creativo, vi permette di far emergere il vostro potenziale, sarà ancora meglio.

In questo momento il desiderio è quello di allontanarvi da tutto: un viaggio, anche breve, in un posto che vi piace e rilassante, vi farà un gran bene. Tornerete come nuovi.

Oroscopo domani Scorpione 15 luglio: amore

In coppia: cambiare qualche abitudine potrebbe essere la soluzione per dare nuovo slancio alla relazione.

Soli: potreste essere attratti da una persona diversa dalle solite su cui puntate l’attenzione. Basterà una parola, uno sguardo e non capirete più niente…

Oroscopo domani 15 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): sogni e speranze

Oroscopo domani Pesci 15 luglio: umore

Nettuno, da anni sosta nel vostro segno e oggi è in buon aspetto con il Sole in Cancro: è il momento di fermarvi ed esaminare le recenti speranze, i sogni che avete riguardo al lavoro. Il pianeta vi ha spinto ad avere molte visioni su ciò che potete aspettarvi ma è solo sapendo come arrivarci che otterrete il successo.

Parlare con i colleghi o con gli amici dei loro successi e fallimenti vi farà capire meglio la vostra situazione e potreste cambiare prospettiva.

Oroscopo Pesci 15 luglio: amore

In coppia: buona intesa, complicità, stabilità offrono forza alla relazione. Serata molto intima…

Soli: il potere di seduzione è al top, affascinate: in programma ci sono splendidi incontri.

